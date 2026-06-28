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На Сумщині через атаки російських дронів поранено 32 людини

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2026 08:43
Атаки російських дронів на Сумщині: 32 поранених, серед них 3 дітей
Поліція і постраждалі на місці російських ударів. Фото: поліція Сумщини

На Сумщині внаслідок серії атак ворожих безпілотників постраждали 32 людини, серед них троє дітей. Поліція документує наслідки обстрілів як воєнні злочини.

Які громади зазнали пошкоджень

У Тростянецькій громаді через влучання БпЛА в житлові будинки травмовано жінок віком 33, 57, 64 та 76 років, а також чоловіків 68 і 71 року. В Охтирській громаді внаслідок ударів безпілотників поранення отримали 39-річна жінка та 64-річний чоловік.

На Сумщині через атаки російських дронів поранено 32 людини - фото 1
Поліція документує російські злочини. Фото: поліція Сумщини

Найбільше постраждалих зафіксовано у Сумській громаді — 22 людини, серед них троє дітей. Серед поранених — чоловіки віком 42, 44, 50, 53, 62 та 88 років, а також жінки віком від 30 до 82 років.

На Сумщині через атаки російських дронів поранено 32 людини - фото 2
Пошкоджена багатоповерхівка. Фото: поліція Сумщини

Також постраждали двоє дітейнемовля віком 1,5 місяця та 13-річна дівчина. У Білопільській громаді поранено 48-річного чоловіка, у Великописарівській — 36-річного місцевого жителя.

За всіма фактами відкрито кримінальні провадження за статтею 438 КК України (воєнні злочини), триває слідство.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 27 червня російські безпілотники здійснили масовану атаку на Охтирський район Сумської області. Внаслідок ударів зафіксовані влучання у приватні житлові будинки та на території автозаправних станцій у місті та навколишніх громадах.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Сумській області російські окупанти атакували евакуаційний екіпаж поліції "Білий янгол" та автомобіль центру соціального обслуговування "Берегиня". Внаслідок інциденту люди не постраждали.

поліція Сумська область війна в Україні атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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