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Головна Новини дня На Сумщині Росія вдарила по поліцейських та волонтерах

На Сумщині Росія вдарила по поліцейських та волонтерах

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2026 12:42
Атака РФ на Сумщині 26 червня: дрон вдарив по “Білому янголу” та знищено авто соццентру
Наслідки російського удару по авто волонтерів. Фото: t.me/kobzarartemsn

У Сумській області російські окупанти атакували евакуаційний екіпаж поліції "Білий янгол", а також автомобіль центру соціального обслуговування "Берегиня". На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомила пресслужба поліції Сумської області та в.о. Сумського міського голови, секретаря Сумської міської ради Артема Кобзаря, передає Новини.LIVE.

Російський удар по евакуаційному екіпажі поліції "Білий янгол"

Загарбники вчергове завдали удару по поліцейських спецпідрозділу "Білий янгол", які щодня евакуюють жителів прикордоння Сумщини.

Російський удар по евакуаційному екіпажі поліції "Білий янгол"
Наслідки російського обстрілу. Фото: Нацполіція

"Сьогодні вранці, під час проведення евакуаційних заходів у Буринській громаді Конотопського району російські військові прицільно атакували службовий автомобіль екіпажу "Білий янгол" ударним FPV-дроном. Внаслідок влучання транспортний засіб зазнав пошкоджень. На щастя, ніхто не постраждав", — йдеться у повідомленні.

Удар Росії по евакуаційному авто поліції на Сумщині
Пошкоджене авто "Білого янгола". Фото: скриншот

Підрозділ "Білий янгол" безперервно діє в прикордонних громадах області, евакуюючи сім’ї з дітьми, літніх людей, маломобільних осіб і всіх, хто потребує допомоги. Кожна така операція проходить під постійною загрозою повторних обстрілів і атак дронів.

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Знищення авто центру соціального обслуговування "Берегиня"

"Одним із наслідків нічної російської атаки стало знищення автомобіля центру соціального обслуговування "Берегиня", який щодня надає допомогу сумчанам, що потребують підтримки", — повідомив Кобзар.

Знищення Росією авто центру соціального обслуговування "Берегиня" на Сумщині 26 червня
Знищений автомобіль. Фото: t.me/kobzarartemsn

Крім того, є влучання у Зарічному та Ковпаківському районах міста. Ворог пошкодив багатоквартирний будинок, приватне домоволодіння, автостоянку, АЗС та інші обʼєкти міської інфраструктури. Із девʼятиповерхівки евакуювали близько 40 людей. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Унаслідок одного з ударів на автостоянці повністю згорів легковий автомобіль, ще приблизно десять машин зазнали пошкоджень.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Запорізьку ОВА, у ніч проти 26 червня російські окупанти завдали удару по Запоріжжю, внаслідок чого загорівся пошкоджений будинок. До медиків звернулася 55-річна жінка.

Крім того, вночі вибухи лунали у Кременчуці Полтавської області. Росія била по місту балістичними ракетами. 

війна Сумська область обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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