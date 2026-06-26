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Главная Новости дня В Сумской области Россия нанесла удар по полицейским и волонтерам

В Сумской области Россия нанесла удар по полицейским и волонтерам

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 12:42
Атака РФ на Сумщине 26 июня: дрон нанес удар по Белому ангелу и уничтожен автомобиль соццентра
Последствия российского удара по автомобилю волонтеров. Фото: t.me/kobzarartemsn

В Сумской области российские оккупанты обстреляли эвакуационный экипаж полиции "Белый ангел", а также автомобиль центра социального обслуживания "Берегиня". К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Сумской области и и.о. мэра Сум, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь, передает Новини.LIVE.

Российский удар по эвакуационному экипажу полиции "Белый ангел"

Захватчики в очередной раз нанесли удар по полицейским спецподразделения "Белый ангел", которые ежедневно эвакуируют жителей приграничных районов Сумской области.

Російський удар по евакуаційному екіпажі поліції "Білий янгол"
Последствия российского обстрела. Фото: Нацполиция

"Сегодня утром, во время проведения эвакуационных мероприятий в Буринской громаде Конотопского района, российские военные прицельно атаковали служебный автомобиль экипажа "Белый ангел" ударным FPV-дроном. В результате попадания транспортное средство получило повреждения. К счастью, никто не пострадал", — говорится в сообщении.

Удар Росії по евакуаційному авто поліції на Сумщині
Поврежденный автомобиль "Белого ангела". Фото: скриншот

Подразделение "Белый ангел" непрерывно действует в приграничных громадах области, эвакуируя семьи с детьми, пожилых людей, маломобильных лиц и всех, кто нуждается в помощи. Каждая такая операция проходит под постоянной угрозой повторных обстрелов и атак дронов.

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Несмотря на постоянные обстрелы со стороны РФ, полицейские не прекращают эвакуационные рейсы.

Уничтожение автомобиля центра социального обслуживания "Берегиня"

"Одним из последствий ночной российской атаки стало уничтожение автомобиля центра социального обслуживания "Берегиня", который ежедневно оказывает помощь сумчанам, нуждающимся в поддержке", — сообщил Кобзар.

Знищення Росією авто центру соціального обслуговування "Берегиня" на Сумщині 26 червня
Уничтоженный автомобиль. Фото: t.me/kobzarartemsn

Кроме того, зафиксированы попадания в Заречном и Ковпаковском районах города. Враг повредил многоквартирный дом, частный дом, автостоянку, АЗС и другие объекты городской инфраструктуры. Из девятиэтажного дома эвакуировали около 40 человек. По предварительной информации, люди не пострадали.

В результате одного из ударов на автостоянке полностью сгорел легковой автомобиль, ещё примерно десять машин получили повреждения.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Запорожскую ОВА, в ночь на 26 июня российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, в результате чего загорелся поврежденный дом. К медикам обратилась 55-летняя женщина.

Кроме того, ночью взрывы раздавались в Кременчуге Полтавской области. Россия обстреливала город баллистическими ракетами.

война Сумская область обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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