Атака РФ на Сумщине 26 июня: дрон нанес удар по Белому ангелу и уничтожен автомобиль соццентра

Последствия российского удара по автомобилю волонтеров. Фото: t.me/kobzarartemsn

В Сумской области российские оккупанты обстреляли эвакуационный экипаж полиции "Белый ангел", а также автомобиль центра социального обслуживания "Берегиня". К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Сумской области и и.о. мэра Сум, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь, передает Новини.LIVE.

Российский удар по эвакуационному экипажу полиции "Белый ангел"

Захватчики в очередной раз нанесли удар по полицейским спецподразделения "Белый ангел", которые ежедневно эвакуируют жителей приграничных районов Сумской области.

Последствия российского обстрела. Фото: Нацполиция

"Сегодня утром, во время проведения эвакуационных мероприятий в Буринской громаде Конотопского района, российские военные прицельно атаковали служебный автомобиль экипажа "Белый ангел" ударным FPV-дроном. В результате попадания транспортное средство получило повреждения. К счастью, никто не пострадал", — говорится в сообщении.

Поврежденный автомобиль "Белого ангела". Фото: скриншот

Подразделение "Белый ангел" непрерывно действует в приграничных громадах области, эвакуируя семьи с детьми, пожилых людей, маломобильных лиц и всех, кто нуждается в помощи. Каждая такая операция проходит под постоянной угрозой повторных обстрелов и атак дронов.

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Уничтожение автомобиля центра социального обслуживания "Берегиня"

"Одним из последствий ночной российской атаки стало уничтожение автомобиля центра социального обслуживания "Берегиня", который ежедневно оказывает помощь сумчанам, нуждающимся в поддержке", — сообщил Кобзар.

Уничтоженный автомобиль. Фото: t.me/kobzarartemsn

Кроме того, зафиксированы попадания в Заречном и Ковпаковском районах города. Враг повредил многоквартирный дом, частный дом, автостоянку, АЗС и другие объекты городской инфраструктуры. Из девятиэтажного дома эвакуировали около 40 человек. По предварительной информации, люди не пострадали.

В результате одного из ударов на автостоянке полностью сгорел легковой автомобиль, ещё примерно десять машин получили повреждения.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Запорожскую ОВА, в ночь на 26 июня российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, в результате чего загорелся поврежденный дом. К медикам обратилась 55-летняя женщина.

Кроме того, ночью взрывы раздавались в Кременчуге Полтавской области. Россия обстреливала город баллистическими ракетами.