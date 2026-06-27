Російська атака на Суми: кількість постраждалих зросла до 18, є руйнування

Рятувальник ДСНС ліквідовує пожежу. Фото: ДСНС Сумщини

У Сумській громаді внаслідок ранкової російської атаки кількість постраждалих зросла до 18 осіб. Серед них — діти та дорослі, найтяжчі травми отримала 47-річна жінка.

Про це повідомили голова Сумської ОВА Олег Григоров та ДСНС, передає Новини.LIVE.

Кількість постраждалих зросла до 18 осіб

За його словами, російські війська атакували громаду трьома реактивними безпілотниками. Попередньо йдеться про швидкісні БпЛА, які рухаються значно швидше за звичайні ударні дрони, що ускладнює їх перехоплення.

Пошкодження зафіксовані за сімома адресами. Постраждали багатоповерхові та приватні будинки, об’єкти інфраструктури та цивільний транспорт.

Наразі у лікарнях перебувають двоє дітей і двоє дорослих. Іншим постраждалим надали допомогу на місці або відпустили після огляду.

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Руйнування внаслідок ворожої атаки. Фото: Сумська ОВА

ДСНС врятувала людину та ліквідувала пожежу

У ДСНС повідомили, що внаслідок удару зайнялися житловий будинок, гараж та автомобіль. Також пошкоджено вісім приватних будинків і цивільні авто.

Через завали рятувальники не могли потрапити до одного з помешкань, тому деблокували вхід і вивільнили людину, яка перебувала всередині.

Крім того, надзвичайники ліквідували всі осередки займання та не допустили поширення вогню на два сусідні житлові будинки.

Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають.

Постраждалий унаслідок атаки РФ. Фото: ДСНС Сумщини

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Сумах внаслідок російських атак кількість постраждалих зросла до 13 людей, серед них — двоє дітей. Також підтверджено загибель чоловіка. Рятувальні служби продовжують працювати на місцях ударів, кількість постраждалих уточнюється.

Також Новини.LIVE інформували, що у Сумській області російські окупанти атакували евакуаційний екіпаж поліції "Білий янгол" та автомобіль центру соціального обслуговування "Берегиня". На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.