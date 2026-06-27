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Головна Новини дня У Сумах Росія вбила чоловіка та поранила 15 людей, серед яких — двоє дітей

У Сумах Росія вбила чоловіка та поранила 15 людей, серед яких — двоє дітей

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2026 13:33
У Сумах зросла кількість постраждалих внаслідок російських атак: є загиблий
Рятувальник ДСНС ліквідовує пожежу. Фото: ДСНС Сумщині

У Сумах внаслідок російських атак кількість постраждалих зросла до 13 осіб, серед них — двоє дітей. Також підтверджено загибель чоловіка. Рятувальні служби продовжують працювати на місцях ударів, кількість постраждалих уточнюється.

Про це повідомляють Новини.LIVE посилаючись на ДСНС.

У Сумах зросла кількість постраждалих

Внаслідок обстрілів пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, приватні домоволодіння та цивільний транспорт.

У Сумах Росія вбила чоловіка та поранила 15 людей, серед яких — двоє дітей - фото 1
Пошкоджений будинок внаслідок атаки РФ. Фото: ДСНС Сумщини

Під ударом опинилися Суми, а також Верхньосироватська, Білопільська, Глухівська, Охтирська й Тростянецька громади. Влучання зафіксовані у житловому секторі, на об’єктах інфраструктури та в нежитлових приміщеннях.

"З перших хвилин після ударів рятувальники працюють одразу на кількох локаціях. Співробітники ДСНС спільно з правоохоронцями та медиками надають людям усю необхідну допомогу", — зазначили у службі порятунку.

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Рятувальники також повідомили, що ліквідували всі пожежі, які виникли внаслідок атак, та провели обстеження територій.

"Рятувальники ліквідували всі пожежі, а також проводили обстеження територій та надавали різнобічну допомогу людям", — йдеться в повідомленні.

На місцях продовжують працювати екстрені служби, триває уточнення наслідків ударів і кількості постраждалих.

У Сумах Росія вбила чоловіка та поранила 15 людей, серед яких — двоє дітей - фото 2
Постраждалий житель Сумщини. Фото: ДСНС Сумщини

Новини.LIVE повідомляли, що у Сумах у ніч проти 26 червня російський ударний безпілотник влучив у дах дев’ятиповерхового житлового будинку. Унаслідок цього на покрівлі виникла масштабна пожежа.

Новини.LIVE інформували, що у ніч на понеділок, 15 червня, два російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру Сум. У Ковпаківському районі один із БпЛА влучив у балкон квартири багатоповерхового будинку. Відомо щонайменше про трьох постраждалих, серед них — дитина.

Сумська область війна в Україні ДСНС
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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