У Сумах зросла кількість постраждалих внаслідок російських атак: є загиблий

У Сумах Росія вбила чоловіка та поранила 15 людей, серед яких — двоє дітей
У Сумах внаслідок російських атак кількість постраждалих зросла до 13 осіб, серед них — двоє дітей. Також підтверджено загибель чоловіка. Рятувальні служби продовжують працювати на місцях ударів, кількість постраждалих уточнюється.
Про це повідомляють Новини.LIVE посилаючись на ДСНС.
У Сумах зросла кількість постраждалих
Внаслідок обстрілів пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, приватні домоволодіння та цивільний транспорт.
Під ударом опинилися Суми, а також Верхньосироватська, Білопільська, Глухівська, Охтирська й Тростянецька громади. Влучання зафіксовані у житловому секторі, на об’єктах інфраструктури та в нежитлових приміщеннях.
"З перших хвилин після ударів рятувальники працюють одразу на кількох локаціях. Співробітники ДСНС спільно з правоохоронцями та медиками надають людям усю необхідну допомогу", — зазначили у службі порятунку.
Рятувальники також повідомили, що ліквідували всі пожежі, які виникли внаслідок атак, та провели обстеження територій.
"Рятувальники ліквідували всі пожежі, а також проводили обстеження територій та надавали різнобічну допомогу людям", — йдеться в повідомленні.
На місцях продовжують працювати екстрені служби, триває уточнення наслідків ударів і кількості постраждалих.
Новини.LIVE повідомляли, що у Сумах у ніч проти 26 червня російський ударний безпілотник влучив у дах дев’ятиповерхового житлового будинку. Унаслідок цього на покрівлі виникла масштабна пожежа.
Новини.LIVE інформували, що у ніч на понеділок, 15 червня, два російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру Сум. У Ковпаківському районі один із БпЛА влучив у балкон квартири багатоповерхового будинку. Відомо щонайменше про трьох постраждалих, серед них — дитина.