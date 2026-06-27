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Главная Новости дня В Сумах российские войска убили мужчину и ранили 15 человек, в том числе двух детей

В Сумах российские войска убили мужчину и ранили 15 человек, в том числе двух детей

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2026 13:33
В Сумах увеличилось число пострадавших в результате российских атак: есть погибший
Спасатель ГСЧС тушит пожар. Фото: ГСЧС Сумской области

В Сумах в результате российских атак число пострадавших возросло до 13 человек, среди них — двое детей. Также подтверждена гибель мужчины. Спасательные службы продолжают работать на местах ударов, число пострадавших уточняется.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС.

В Сумах возросло число пострадавших

В результате обстрелов поврежден пятиэтажный жилой дом, частные домовладения и гражданский транспорт.

У Сумах Росія вбила чоловіка та поранила 15 людей, серед яких — двоє дітей - фото 1
Поврежденный дом в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС Сумской области

Под ударом оказались Сумы, а также Верхнесироватская, Белопольская, Глуховская, Ахтырская и Тростянецкая громады. Попадания зафиксированы в жилом секторе, на объектах инфраструктуры и в нежилых помещениях.

"С первых минут после ударов спасатели работают сразу на нескольких локациях. Сотрудники ГСЧС совместно с правоохранителями и медиками оказывают людям всю необходимую помощь", — отметили в службе спасения.

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Спасатели также сообщили, что ликвидировали все пожары, возникшие в результате атак, и провели обследование территорий.

"Спасатели ликвидировали все пожары, а также проводили обследование территорий и оказывали всестороннюю помощь людям", — говорится в сообщении.

На местах продолжают работать экстренные службы, продолжается уточнение последствий ударов и количества пострадавших.

У Сумах Росія вбила чоловіка та поранила 15 людей, серед яких — двоє дітей - фото 2
Пострадавший житель Сумской области. Фото: ГСЧС Сумской области

Новини.LIVE сообщали, что в Сумах в ночь на 26 июня российский ударный беспилотник попал в крышу девятиэтажного жилого дома. В результате на крыше возник масштабный пожар.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на понедельник, 15 июня, два российских беспилотника атаковали гражданскую инфраструктуру Сум. В Ковпаковском районе один из БПЛА попал в балкон квартиры многоэтажного дома. Известно как минимум о трёх пострадавших, среди них — ребёнок.

Сумская область война в Украине ГСЧС
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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