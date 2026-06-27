Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Сумах число пострадавших возросло до 18 после утренней атаки РФ

В Сумах число пострадавших возросло до 18 после утренней атаки РФ

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2026 15:48
Российская атака на Сумы: число пострадавших возросло до 18, есть разрушения
Спасатель ГСЧС тушит пожар. Фото: ГСЧС Сумской области

В Сумской громаде в результате утренней российской атаки число пострадавших возросло до 18 человек. Среди них — дети и взрослые, самые тяжелые травмы получила 47-летняя женщина.

Об этом сообщили глава Сумской ОГА Олег Григоров и ГСЧС, передает Новини.LIVE.

Число пострадавших возросло до 18 человек

По его словам, российские войска атаковали общину тремя реактивными беспилотниками. Предположительно речь идет о скоростных БПЛА, которые движутся значительно быстрее обычных ударных дронов, что затрудняет их перехват.

Повреждения зафиксированы по семи адресам. Пострадали многоэтажные и частные дома, объекты инфраструктуры и гражданский транспорт.

В настоящее время в больницах находятся двое детей и двое взрослых. Остальным пострадавшим оказали помощь на месте или отпустили после осмотра.

Читайте также:
У Сумах зросла кількість постраждалих до 18 після ранкової атаки РФ - фото 1
Поврежденный дом в результате атаки РФ. Фото: Сумская ОГА.
У Сумах зросла кількість постраждалих до 18 після ранкової атаки РФ - фото 2
Разрушения в результате вражеской атаки. Фото: Сумская ОГА

ГСЧС спасло человека и ликвидировало пожар

В ГСЧС сообщили, что в результате удара загорелись жилой дом, гараж и автомобиль. Также повреждены восемь частных домов и гражданские автомобили.

Из-за завалов спасатели не могли попасть в одно из помещений, поэтому разблокировали вход и освободили человека, находившегося внутри.

Кроме того, спасатели ликвидировали все очаги возгорания и не допустили распространения огня на два соседних жилых дома.

Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.

У Сумах зросла кількість постраждалих до 18 після ранкової атаки РФ - фото 3
Пострадавший в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС Сумской области

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Сумах в результате российских атак число пострадавших возросло до 13 человек, среди них — двое детей. Также подтверждена гибель мужчины. Спасательные службы продолжают работать на местах ударов, число пострадавших уточняется.

Также Новини.LIVE информировали, что в Сумской области российские оккупанты атаковали эвакуационный экипаж полиции "Белый ангел" и автомобиль центра социального обслуживания "Берегиня". К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

ГСЧС Сумская область война в Украине
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации