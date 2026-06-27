Российская атака на Сумы: число пострадавших возросло до 18, есть разрушения

Спасатель ГСЧС тушит пожар. Фото: ГСЧС Сумской области

В Сумской громаде в результате утренней российской атаки число пострадавших возросло до 18 человек. Среди них — дети и взрослые, самые тяжелые травмы получила 47-летняя женщина.

Об этом сообщили глава Сумской ОГА Олег Григоров и ГСЧС, передает Новини.LIVE.

Число пострадавших возросло до 18 человек

По его словам, российские войска атаковали общину тремя реактивными беспилотниками. Предположительно речь идет о скоростных БПЛА, которые движутся значительно быстрее обычных ударных дронов, что затрудняет их перехват.

Повреждения зафиксированы по семи адресам. Пострадали многоэтажные и частные дома, объекты инфраструктуры и гражданский транспорт.

В настоящее время в больницах находятся двое детей и двое взрослых. Остальным пострадавшим оказали помощь на месте или отпустили после осмотра.

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Разрушения в результате вражеской атаки. Фото: Сумская ОГА

ГСЧС спасло человека и ликвидировало пожар

В ГСЧС сообщили, что в результате удара загорелись жилой дом, гараж и автомобиль. Также повреждены восемь частных домов и гражданские автомобили.

Из-за завалов спасатели не могли попасть в одно из помещений, поэтому разблокировали вход и освободили человека, находившегося внутри.

Кроме того, спасатели ликвидировали все очаги возгорания и не допустили распространения огня на два соседних жилых дома.

Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.

Пострадавший в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС Сумской области

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Сумах в результате российских атак число пострадавших возросло до 13 человек, среди них — двое детей. Также подтверждена гибель мужчины. Спасательные службы продолжают работать на местах ударов, число пострадавших уточняется.

Также Новини.LIVE информировали, что в Сумской области российские оккупанты атаковали эвакуационный экипаж полиции "Белый ангел" и автомобиль центра социального обслуживания "Берегиня". К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.