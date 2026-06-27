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Главная Новости дня Россия нанесла удар по Ахтырскому району в Сумской области: 10 пострадавших

Россия нанесла удар по Ахтырскому району в Сумской области: 10 пострадавших

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Дата публикации 27 июня 2026 09:23
Российские дроны нанесли удар по Ахтырскому району — что известно
Пожар после российской атаки. Фото: Сумская ОВА

Ночью российские беспилотники совершили массированную атаку на Ахтырский район Сумской области. В результате ударов зафиксированы попадания в частные жилые дома и на территории автозаправочных станций в городе и прилегающих населенных пунктах.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает Новини.LIVE.

Каковы последствия атаки на Сумскую область

Как сообщил Григоров, по данным военных, противник применил значительное количество БпЛА, часть из которых летела на низких высотах, что затрудняло их обнаружение и уничтожение силами ПВО.

Россия нанесла удар по Ахтырскому району в Сумской области: 10 человек пострадали - фото 1
Последствия атаки на Сумскую область. Фото: скриншот

В результате атаки тяжелые ранения получила 53-летняя женщина из Кириковской общины. Ее госпитализировали с ожогами, сейчас медики борются за ее жизнь. Также за медицинской помощью обратились еще девять человек — всем оказали необходимую помощь на месте.

В настоящее время продолжается уточнение масштабов разрушений и последствий атаки.

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Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 26 июня в Сумах российский ударный беспилотник поразил крышу девятиэтажного жилого дома. В результате попадания на крыше возник крупный пожар, спасательные службы оперативно работали на месте для ликвидации последствий атаки.

Как сообщали Новини.LIVE, в Сумской области российские оккупанты атаковали эвакуационный экипаж полиции "Белый ангел", а также автомобиль центра социального обслуживания "Берегиня". В результате атаки люди не пострадали, однако транспортные средства получили повреждения.

Сумская область война в Украине атака Сумская ОВА
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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