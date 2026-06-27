Российские дроны нанесли удар по Ахтырскому району — что известно

Пожар после российской атаки. Фото: Сумская ОВА

Ночью российские беспилотники совершили массированную атаку на Ахтырский район Сумской области. В результате ударов зафиксированы попадания в частные жилые дома и на территории автозаправочных станций в городе и прилегающих населенных пунктах.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает Новини.LIVE.

Каковы последствия атаки на Сумскую область

Как сообщил Григоров, по данным военных, противник применил значительное количество БпЛА, часть из которых летела на низких высотах, что затрудняло их обнаружение и уничтожение силами ПВО.

Последствия атаки на Сумскую область. Фото: скриншот

В результате атаки тяжелые ранения получила 53-летняя женщина из Кириковской общины. Ее госпитализировали с ожогами, сейчас медики борются за ее жизнь. Также за медицинской помощью обратились еще девять человек — всем оказали необходимую помощь на месте.

В настоящее время продолжается уточнение масштабов разрушений и последствий атаки.

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Как сообщали Новини.LIVE, в Сумской области российские оккупанты атаковали эвакуационный экипаж полиции "Белый ангел", а также автомобиль центра социального обслуживания "Берегиня". В результате атаки люди не пострадали, однако транспортные средства получили повреждения.