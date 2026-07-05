Угроза ударов России по АЗС в Сумской области: горожанам рекомендовали пока не заправляться

Спасатели ГСЧС тушат пожар на заправке. Иллюстративное фото: ГСЧС Харьковской области

Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров призвал жителей региона временно не посещать АЗС и не находиться рядом с ними без необходимости. Это связано с угрозой новых ударов со стороны России.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Олега Григорова.

Власти призывают избегать АЗС без крайней необходимости

По словам главы Сумской ОВА, в ближайшее время войска РФ могут нанести удары по автозаправочным станциям Сумской области и в других областях.

"По полученной информации, в ближайшее время враг намерен нанести удары по автозаправочным станциям в Сумской области и в нескольких других областях", — сообщает Олег Григоров.

Жителей области призывают временно не посещать территории АЗС. О потенциальной угрозе также проинформировано руководство автозаправочных станций, им поручено усилить меры безопасности.

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Сообщение Олега Григорова в Facebook. Фото: скриншот

Удары России по АЗС Украины

Новини.LIVE сообщали со ссылкой на пресс-службу полиции Сумской области, что россияне в течение суток 4-5 июля нанесли 28 ударов по 21 населенному пункту региона. В частности, Россия атаковала автозаправочные станции в Сумской и Лебединской громадах.

Также, по данным ГСЧС Харьковской области, 5 июля российские войска нанесли ракетный удар по автозаправочной станции в городе Изюм Харьковской области. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

Кроме того, глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил о повреждениях на нескольких АЗС Криворожского района после обстрела со стороны России 3 июля. По его информации, один человек погиб, пострадали пять местных жителей.

Также Новини.LIVE сообщали со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в эфире День.LIVE, что россияне целенаправленно атакуют АЗС, чтобы создать видимость поражения логистики и якобы нанесения огромного удара по Украине.

Добавим, что недавно популярная сеть автозаправочных комплексов WOG временно закрывала свои заправки в связи с угрозой обстрелов со стороны России.

В соавторстве с Софией Медведевой