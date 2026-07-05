Загроза ударів Росії по АЗС у Сумській області: містян закликали поки не заправлятися

Рятувальники ДСНС гасять пожежу на заправці. Ілюстративне фото: ДСНС Харківської області

Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров закликав жителів регіону тимчасово не відвідувати АЗС та не перебувати поруч без потреби. Це пов'язано з загрозою нових ударів з боку Росії.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на Олега Григорова.

Влада закликає уникати АЗС без нагальної потреби

За словами голови Сумської ОВА, найближчим часом війська РФ можуть завдати ударів по автозаправних станціях Сумщини та в інших областях.

"За отриманою інформацією, найближчим часом ворог має намір завдати ударів по території автозаправних станцій на Сумщині та в кількох інших областях", — повідомляє Олег Григоров.

Мешканців області закликають тимчасово не відвідувати території АЗС. Про потенційну загрозу також проінформоване керівництво автозаправних станцій, їм доручено посилити заходи безпеки.

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Удари Росії по АЗС України

Новини.LIVE повідомляли з посиланням на пресслужбу поліції Сумської області, що росіяни впродовж доби 4-5 липня завдали 28 ударів по 21 населеному пункту регіону. Серед іншого, Росія атакувала автозаправні станції у Сумській та Лебединській громадах.

Також за даними ДСНС Харківщини, 5 липня російські війська завдали ракетного удару по автозаправній станції міста Ізюм Харківської області. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

Крім того, очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про пошкодження на кількох АЗС Криворізького району після обстрілу Росії 3 липня. За його інформацією, одна людина загинула, постраждали п'ятеро місцевих мешканців.

Також Новини.LIVE розповідали з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в ефірі День.LIVE, що росіяни цілеспрямовано атакують АЗС, щоб створити видимість ураження логістики та нібито завдання величезного удару по Україні.

Додамо, що нещодавно популярна мережа автозаправних комплексів WOG тимчасово закривала свої заправки у зв'язку з загрозою обстрілів з боку Росії.

У співавторстві з Софією Медведєвою