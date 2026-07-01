WOG закриває АЗС в Україні через загрозу обстрілу

У деяких областях України закрили АЗС через загрозу обстрілу
Мережа автозаправних комплексів WOG анонсувала, що у кількох регіонах України тимчасово закрила свої заправки. Обмеження триматимуть до ранку 2 липня.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційну заяву АЗК WOG.
Чому в Україні закриють заправки WOG
На сторінці у Facebook компанія заявила, що особливий режим роботи запроваджують у зв'язку з можливим масованим обстрілом та з метою забезпечення безпеки персоналу і клієнтів.
Тож роботу мережі АЗК WOG обмежать у таких регіонах, як:
- Київ та Київська область;
- Сумська область;
- Чернігівська область;
- Харківська область;
- Запорізька область;
- Дніпропетровська область;
- Херсонська область;
- частина Полтавської області.
Також у мережі АЗК WOG уточнили, які саме будуть обмеження:
- АЗК не працюватимуть у період з 21:00 до 07:00 (в ніч з 1 проти 2 липня);
- у нічний час усе зовнішнє освітлення на АЗК буде вимкнене;
- під час повітряної тривоги відпуск пального буде призупинений, в тому числі через сервіс дистанційної заправки WOG PAY Пальне.
"Перевірити актуальний графік роботи АЗК та можливість дистанційної заправки через сервіс WOG PAY Пальне у нічний час можна в застосунку WOG PRIDE та на сайті wog.ua. Також з огляду на безпекову ситуацію WOG рекомендує не залишати автомобілі та не планувати ночівлю великогабаритного транспорту поблизу АЗК", — резюмували у мережі.
Як повідомляли Новини.LIVE, президент Володимир Зеленський повідомив сьогодні, що Росія готує новий масований удар по Україні. Він закликав людей бути обережними та користуватися укриттями.
Також ми писали, що в ніч проти 1 липня росіяни атакували одразу 5 АЗС у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки спалахнули пожежі повністю було розтрощено обладнання.