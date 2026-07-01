WOG закриває АЗС в Україні через загрозу обстрілу

Заправка машини на АЗС. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Мережа автозаправних комплексів WOG анонсувала, що у кількох регіонах України тимчасово закрила свої заправки. Обмеження триматимуть до ранку 2 липня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційну заяву АЗК WOG.

Чому в Україні закриють заправки WOG

На сторінці у Facebook компанія заявила, що особливий режим роботи запроваджують у зв'язку з можливим масованим обстрілом та з метою забезпечення безпеки персоналу і клієнтів.

Тож роботу мережі АЗК WOG обмежать у таких регіонах, як:

Київ та Київська область;

Сумська область;

Чернігівська область;

Харківська область;

Запорізька область;

Дніпропетровська область;

Херсонська область;

частина Полтавської області.

Також у мережі АЗК WOG уточнили, які саме будуть обмеження:

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АЗК не працюватимуть у період з 21:00 до 07:00 (в ніч з 1 проти 2 липня);

у нічний час усе зовнішнє освітлення на АЗК буде вимкнене;

під час повітряної тривоги відпуск пального буде призупинений, в тому числі через сервіс дистанційної заправки WOG PAY Пальне.

"Перевірити актуальний графік роботи АЗК та можливість дистанційної заправки через сервіс WOG PAY Пальне у нічний час можна в застосунку WOG PRIDE та на сайті wog.ua. Також з огляду на безпекову ситуацію WOG рекомендує не залишати автомобілі та не планувати ночівлю великогабаритного транспорту поблизу АЗК", — резюмували у мережі.

Дописи АЗК WOG. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, президент Володимир Зеленський повідомив сьогодні, що Росія готує новий масований удар по Україні. Він закликав людей бути обережними та користуватися укриттями.

Також ми писали, що в ніч проти 1 липня росіяни атакували одразу 5 АЗС у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки спалахнули пожежі повністю було розтрощено обладнання.