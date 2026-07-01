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Главная Новости дня В ряде областей Украины закрыли АЗС из-за угрозы обстрела

В ряде областей Украины закрыли АЗС из-за угрозы обстрела

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 23:55
WOG закрывает АЗС в Украине из-за угрозы обстрела
Заправка автомобиля на АЗС. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сеть автозаправочных комплексов WOG сообщила, что во нескольких регионах Украины временно закрыла свои заправки. Ограничения будут действовать до утра 2 июля.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальное заявление АЗК WOG.

Почему в Украине закроют заправки WOG

На странице в Facebook компания заявила, что особый режим работы вводится в связи с возможным массированным обстрелом и с целью обеспечения безопасности персонала и клиентов.

Поэтому работу сети АЗК WOG ограничат в таких регионах, как:

  • Киев и Киевская область;
  • Сумская область;
  • Черниговская область;
  • Харьковская область;
  • Запорожская область;
  • Днепропетровская область;
  • Херсонская область;
  • часть Полтавской области.

Также в сети АЗК WOG уточнили, какие именно будут ограничения:

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  • АЗК не будут работать в период с 21:00 до 07:00 (в ночь с 1 на 2 июля);
  • в ночное время все наружное освещение на АЗК будет отключено;
  • во время воздушной тревоги отпуск топлива будет приостановлен, в том числе через сервис дистанционной заправки WOG PAY Пальне.

"Проверить актуальный график работы АЗС и возможность дистанционной заправки через сервис WOG PAY Пальне в ночное время можно в приложении WOG PRIDE и на сайте wog.ua. Также, учитывая ситуацию с безопасностью, WOG рекомендует не оставлять автомобили и не планировать ночлег крупногабаритного транспорта вблизи АЗК", — резюмировали в сети.

WOG закрыл АЗС в 7 областях Украины из-за угрозы обстрела
Сообщения АЗК WOG. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский сообщил сегодня, что Россия готовит новый массированный удар по Украине. Он призвал людей быть осторожными и пользоваться укрытиями.

Также мы писали, что в ночь на 1 июля россияне атаковали сразу 5 АЗС в Днепропетровской области. В результате атаки вспыхнули пожары, оборудование было полностью уничтожено.

АЗС топливо война в Украине
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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