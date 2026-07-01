Зеленский: Россия готовит массированный удар по Украине

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит новый массированный удар. Он призвал граждан быть осторожными, а также пользоваться укрытиями.

Об этом глава государства сообщил во время общения с представителями СМИ вместе с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином, передает Новини.LIVE.

Россия готовит новый массированный обстрел Украины

"Сегодня поступила информация об очередном массированном ударе со стороны России — у нас есть соответствующие данные от нашей разведки. И сразу после этого интервью я возвращаюсь в Украину", — отметил Зеленский.

По его словам, каждый день Россия наносит удары по Украине, а раз в неделю или две — массированные атаки с использованием большого количества дронов и ракет.

Украинский лидер призвал людей быть особенно осторожными и обращать внимание на сигналы воздушной тревоги.

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"Мы знаем, что Путин уже некоторое время готовил массированный удар по Украине. Сегодня ночью — именно такая угроза", — отметил Зеленский.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин категорически отказывается заканчивать войну.

"И хотя мы уже всеми возможными официальными и неофициальными каналами — через близких ему людей — донесли до него, что войну можно и нужно закончить и что мы в Украине готовы к встречам, к содержательным переговорам, он видит для себя только дальнейшую агрессию против Украины, против других соседей и Европы в целом", — говорит он.

Зеленский заявил, что ПВО и другие силы будут делать всё, что в их силах, для защиты от российских атак. Президент дал соответствующие поручения военному командованию, МВД и спецслужбам.

Путь Украины в ЕС

Глава государства подчеркнул, что сейчас Украина защищает не только себя, но и другие европейские страны, поэтому стране необходимо как можно скорее вступить в Европейский Союз.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский заявил, что открытие следующих пяти переговорных кластеров по вступлению Украины в Европейский Союз ожидается уже в ближайшее время. Он подчеркнул, что Украина настроена двигаться по пути евроинтеграции максимально быстро.

Также Зеленский заявил, что РФ стремится затянуть войну против Украины. Он подчеркнул, что мировое сообщество должно сделать невозможным дальнейшее ведение боевых действий. Кроме того, глава государства призвал к усилению международного давления на Россию.