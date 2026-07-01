Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский предупредил, что Россия готовит новый массированный обстрел

Зеленский предупредил, что Россия готовит новый массированный обстрел

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 21:08
Зеленский: Россия готовит массированный удар по Украине
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит новый массированный удар. Он призвал граждан быть осторожными, а также пользоваться укрытиями.

Об этом глава государства сообщил во время общения с представителями СМИ вместе с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином, передает Новини.LIVE.

Россия готовит новый массированный обстрел Украины

"Сегодня поступила информация об очередном массированном ударе со стороны России — у нас есть соответствующие данные от нашей разведки. И сразу после этого интервью я возвращаюсь в Украину", — отметил Зеленский.

По его словам, каждый день Россия наносит удары по Украине, а раз в неделю или две — массированные атаки с использованием большого количества дронов и ракет.

Украинский лидер призвал людей быть особенно осторожными и обращать внимание на сигналы воздушной тревоги.

Читайте также:

"Мы знаем, что Путин уже некоторое время готовил массированный удар по Украине. Сегодня ночью — именно такая угроза", — отметил Зеленский.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин категорически отказывается заканчивать войну.

"И хотя мы уже всеми возможными официальными и неофициальными каналами — через близких ему людей — донесли до него, что войну можно и нужно закончить и что мы в Украине готовы к встречам, к содержательным переговорам, он видит для себя только дальнейшую агрессию против Украины, против других соседей и Европы в целом", — говорит он.

Зеленский заявил, что ПВО и другие силы будут делать всё, что в их силах, для защиты от российских атак. Президент дал соответствующие поручения военному командованию, МВД и спецслужбам.

Путь Украины в ЕС

Глава государства подчеркнул, что сейчас Украина защищает не только себя, но и другие европейские страны, поэтому стране необходимо как можно скорее вступить в Европейский Союз.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский заявил, что открытие следующих пяти переговорных кластеров по вступлению Украины в Европейский Союз ожидается уже в ближайшее время. Он подчеркнул, что Украина настроена двигаться по пути евроинтеграции максимально быстро.

Также Зеленский заявил, что РФ стремится затянуть войну против Украины. Он подчеркнул, что мировое сообщество должно сделать невозможным дальнейшее ведение боевых действий. Кроме того, глава государства призвал к усилению международного давления на Россию.

Владимир Зеленский война обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации