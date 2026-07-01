Зеленський: Росія готує масований удар по Україні

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує новий масований удар. Він закликав громадян бути обережними, а також користуватися укриттями.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з медіа разом із прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном, передає Новини.LIVE.

Росія готує новий масований обстріл України

"Сьогодні є інформація про черговий російський масований удар — є відповідні дані від нашої розвідки. І одразу після цього нашого спілкування я повертаюся в Україну", — зазначив Зеленський.

За його словами, кожного дня Росія завдає ударів по Україні, а раз на тиждень або два — масовані атаки з використанням великої кількості дронів та ракет.

Український лідер закликав людей бути особливо обережними та зважати на сигнали повітряної тривоги.

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"Ми знаємо, що Путін уже певний час готував масований удар по Україні. Цієї ночі — саме така загроза", — зауважив Зеленський.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін абсолютно відмовляється закінчувати війну.

"І хоча ми вже всіма можливими офіційними та неофіційними каналами — через близьких йому людей — передали йому, що війну можна й треба закінчити і що ми в Україні готові до зустрічей, до змістовних перемовин, він бачить для себе тільки подальшу агресію проти України й проти інших сусідів та Європи в цілому", — каже він.

Зеленський заявив, що ППО та інші сили будуть робити все, що можуть, для захисту від російських атак. Президент дав відповідні доручення військовому командуванню, МВС та спецслужбам.

Шлях України до ЄС

Глава держави наголосив, що наразі Україна захищає не лише себе, а й інші європейські країни, тому країні потрібен якнайшвидший вступ до Європейського Союзу.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський заявив, що відкриття наступних п’яти переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу очікується вже найближчим часом. Він підкреслив, що Україна налаштована рухатися шляхом євроінтеграції максимально швидко.

Також Зеленський заявив, що РФ прагне затягування війни проти України. Він підкреслив, що світова спільнота повинна унеможливити подальше ведення бойових дій. Окрім цього, глава держави закликав до посилення міжнародного тиску на Росію.