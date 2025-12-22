Видео
Україна
Главная Новости дня В США назвали Буданова главным двигателем изменений войны

В США назвали Буданова главным двигателем изменений войны

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 20:50
Роль Буданова в войне - в США сделали заявление
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Reuters

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов играет ключевую роль в переосмыслении принципов современной войны. Он сочетает в себе честность непоколебимого идеалиста и бесспорного патриота.

Об этом говорится в большом материале влиятельного американского издания Forbes, посвященном деятельности главы украинской военной разведки.

Читайте также:

Роль Буданова в войне

"Одной из ведущих фигур, стоящих за тектоническими сдвигами в характере боевых действий, главным архитектором революции в ведении войны, является глава украинской разведки Кирилл Буданов, который недавно присоединился к команде прямых переговоров о мирном соглашении с представителями президента Трампа", — пишет издание.

Также в источнике говорится, что Буданов был впервые назначен Зеленским начальником военной разведки в 2020 году и с тех пор постепенно наращивал свое влияние. Сейчас Президент Украины вряд ли мог бы найти более подходящую "правую руку" для представительства на самом высоком уровне

По мнению автора, учитывая исторический момент и запрос общества к власти сегодня, такими представителями должны быть чрезвычайно компетентные, неподкупные, прозрачные публичные лица — лидеры, известные, прежде всего, своей добродетелью.

"Буданов может быть скован необходимостью проявлять дипломатичность по мере своего вхождения в политику, но не стоит недооценивать его склонность к прямоте и твердости, если не сказать — немногословности. Он знает, что украинцы сегодня стремятся к прозрачности, соединенной с добропорядочностью. Он производит впечатление человека, который выстрадал эту добродетель, закаленную в горниле войны. Он является редким типом — непоколебимым идеалистом и, бесспорно, патриотом", — констатируется в материале.

Буданов, акцентируют в Forbes, не пойдет на уступки из-за слабости в любых переговорах, где на кону стоит будущее его страны. Но в то же время, если он и пойдет на какие-то компромиссы, общественность будет доверять ему, зная, что он принял правильное решение из правильных соображений.

"К тому же он относительно молод: чувствуется, что его оптимизм и направленное в будущее мышление — это не просто риторика. В конце концов, он прожил нынешний украинский опыт на всех уровнях, изнутри и извне: от фронта разведки до линии боевого соприкосновения и стола переговоров. Он знает россиян слишком хорошо. Он знает, чего хотят американцы и что нужно Украине. Его оптимизм дает надежду его согражданам и всем нам в мире", — отмечает издание.

Напомним, что Кирилл Буданов ответил, будет ли баллотироваться в президенты Украины.

А до этого стало известно, что глава ГУР заявил, что РФ скорректировала план нападения на Запад. Ранее враг хотел сделать это в 2030 году, однако сейчас срок сократился.

США разведка Кирилл Буданов война в Украине ГУР
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
