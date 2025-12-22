Роль Буданова у війні - у США зробили заяву

Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: Reuters

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов відіграє ключову роль у переосмисленні принципів сучасної війни. Він поєднує у собі чесність непохитного ідеаліста й безперечного патріота.

Про це йдеться у великому матеріалі впливового американського видання Forbes, присвяченому діяльності голови української військової розвідки.

Роль Буданова у війні

"Однією з провідних фігур, що стоять за тектонічними зрушеннями у характері бойових дій, головним архітектором революції у веденні війни, є очільник української розвідки Кирило Буданов, який нещодавно долучився до команди прямих переговорів про мирну угоду з представниками президента Трампа", — пише видання.

Також у джерелі говориться, що Буданов був вперше призначений Зеленським начальником воєнної розвідки у 2020 році й відтоді поступово нарощував свій вплив. Наразі Президент України навряд чи міг би знайти більш підходящу "праву руку" для представництва на найвищому рівні

На думку автора, зважаючи на історичний момент та запит суспільства до влади сьогодні, такими представниками мають бути надзвичайно компетентні, непідкупні, прозорі публічні особи — лідери, що відомі, насамперед, своєю доброчесністю.

"Буданов може бути скутий необхідністю проявляти дипломатичність у міру свого входження в політику, але не варто недооцінювати його схильність до прямоти й твердості, якщо не сказати — небагатослівності. Він знає, що українці сьогодні прагнуть прозорості, поєднаної з доброчесністю. Він справляє враження людини, яка вистраждала цю доброчесність, загартовану у горнилі війни. Він є рідкісним типом — непохитним ідеалістом і, безперечно, патріотом", — констатується у матеріалі.

Буданов, акцентують у Forbes, не піде на поступки через слабкість у будь-яких переговорах, де на кону стоїть майбутнє його країни. Але водночас, якщо він і піде на якісь компроміси, громадськість довірятиме йому, знаючи, що він прийняв правильне рішення з правильних міркувань.

"До того ж він відносно молодий: відчувається, що його оптимізм і спрямоване в майбутнє мислення — це не просто риторика. Зрештою, він прожив нинішній український досвід на всіх рівнях, зсередини й ззовні: від фронту розвідки до лінії бойового зіткнення і столу переговорів. Він знає росіян надто добре. Він знає, чого хочуть американці і що потрібно Україні. Його оптимізм дає надію його співгромадянам і всім нам у світі", — наголошує видання.

А до цього стало відомо, що голова ГУР заявив, що РФ скоригувала план нападу на Захід. Раніше ворог хотів зробити це у 2030 році, однак наразі термін скоротився.