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В Раде раскритиковали состояние пунктов пропуска на границе с Молдовой

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 18:22
Крейденко заявил о критическом состоянии инфраструктуры на границе с Молдовой
Депутат Верховной Рады Владимир Крейденко. Фото: кадр из видео

Инфраструктура на украинско-молдавской границе находится в неудовлетворительном состоянии и требует модернизации. Несмотря на наличие финансирования, условия на отдельных пунктах пропуска остаются далекими от европейских стандартов. Из-за этого, по мнению народных депутатов, страдают как граждане, так и сотрудники служб.

Об этом заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко во время круглого стола на тему "Новая налоговая практика в отношении лизинга воздушных судов", передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирик.

Крейденко заявил о критическом состоянии инфраструктуры на границе с Молдовой

Крейденко рассказал, что недавно посетил пункты пропуска на границе с Молдовой в Одесской и Винницкой областях и остался недоволен увиденным.

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"Просто кошмар, это невозможно. Разбитые дороги, пограничники и таможенники работают в таких условиях, что просто стыдно", — заявил он.

По словам народного депутата, на многих пунктах пропуска отсутствует базовая инфраструктура для людей.

"Ни туалетов, ни возможности помыть руки, ни где-то что-то купить — абсолютно ничего. Просто никакой инфраструктуры", — сказал Крейденко.

Он подчеркнул, что такая ситуация негативно сказывается на имидже Украины и свидетельствует о необходимости скорейшей модернизации пограничной инфраструктуры.

Как писали Новини.LIVE, во время круглого стола Крейденко рассказал, что в Украине гражданские аэропорты могут заработать еще во время войны. Речь идет о западных областях. В то же время он подчеркнул, что правительственная рабочая группа до сих пор не представила никаких конкретных наработок по этому вопросу.

Также Новини.LIVE сообщали, что запуск авиасообщения после открытия воздушного пространства потребует значительных затрат, прежде всего из-за дорогого страхования. Несмотря на войну, в 2025 году украинские авиакомпании перечислили в бюджет более 10 млрд грн налогов.

Молдова граница инфраструктура
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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