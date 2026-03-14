Сухомлин заявил, что на ремонт дорог в этом году надо 40-50 млрд грн

Около 40-50 миллиардов гривен нужно для того, чтобы провести нынешний ремонт дорог в Украине. В то же время, как отметил председатель Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин, государство ожидает дополнительную поддержку от партнеров, поскольку украинский бюджет не сможет полностью обеспечить финансирование этих работ.

Об этом Сергей Сухомлин заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Как отметил Сухомлин, из государственного бюджета не удастся выделить 50 миллиардов гривен на ремонт дорог. Поэтому Украина планирует привлекать дополнительные средства от партнеров, чтобы покрыть расходы.

"Будем работать с банками, будем работать с международными фондами, в том числе. Сегодня, я думаю, бюджету достаточно сложно будет выделить 50 миллиардов гривен, хотя правительство делает все, чтобы это было возможно", — отметил Сухомлин.

Ранее Сухомлин отметил, что Государственное агентство восстановления проведет ремонт главных дорог, которые пострадали от непогоды зимой. Речь идет прежде всего о трассах национального и международного значения. Завершить работы, по словам Сухомлина, планируют до июня.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила о выделении дополнительных средств на ремонт дорог. Украинское правительство решило привлечь 3 миллиарда гривен из резервного фонда.

В то же время ранее народный депутат Оксана Савчук заявляла, что для ремонта дорог нужно более 50 миллиардов гривен. Она также отметила, что сейчас государство имеет лишь часть средств.