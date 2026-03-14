Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сухомлин заявил, что на ремонт дорог в этом году надо 40-50 млрд

Ua ru
Дата публикации 14 марта 2026 17:04
Сухомлин заявил, что на ремонт дорог в этом году надо 40-50 млрд грн
Председатель Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин. Фото: Facebook/sukhomlyn.sergey

Около 40-50 миллиардов гривен нужно для того, чтобы провести нынешний ремонт дорог в Украине. В то же время, как отметил председатель Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин, государство ожидает дополнительную поддержку от партнеров, поскольку украинский бюджет не сможет полностью обеспечить финансирование этих работ.

Об этом Сергей Сухомлин заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Как отметил Сухомлин, из государственного бюджета не удастся выделить 50 миллиардов гривен на ремонт дорог. Поэтому Украина планирует привлекать дополнительные средства от партнеров, чтобы покрыть расходы.

"Будем работать с банками, будем работать с международными фондами, в том числе. Сегодня, я думаю, бюджету достаточно сложно будет выделить 50 миллиардов гривен, хотя правительство делает все, чтобы это было возможно", — отметил Сухомлин.

Ремонт дорог в Украине

Ранее Сухомлин отметил, что Государственное агентство восстановления проведет ремонт главных дорог, которые пострадали от непогоды зимой. Речь идет прежде всего о трассах национального и международного значения. Завершить работы, по словам Сухомлина, планируют до июня.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила о выделении дополнительных средств на ремонт дорог. Украинское правительство решило привлечь 3 миллиарда гривен из резервного фонда.

В то же время ранее народный депутат Оксана Савчук заявляла, что для ремонта дорог нужно более 50 миллиардов гривен. Она также отметила, что сейчас государство имеет лишь часть средств.

дороги инфраструктура финансирование
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации