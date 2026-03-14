Сухомлин заявив, що на ремонт доріг цьогоріч треба 40-50 млрд грн

Близько 40-50 мільярдів гривень потрібно для того, аби провести цьогорічний ремонт доріг в Україні. Водночас, як зауважив голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин, держава очікує на додаткову підтримку від партнерів, оскільки український бюджет не зможе повністю забезпечити фінансування цих робіт.

Про це Сергій Сухомлин заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Як зауважив Сухомлин, з державного бюджету не вдасться виділити 50 мільярдів гривень на ремонт доріг. Через це Україна планує залучати додаткові кошти від партнерів, аби покрити витрати.

"Будемо працювати з банками, будемо працювати з міжнародними фондами, в тому числі. Сьогодні, я думаю, бюджету достатньо складно буде виділити 50 мільярдів гривень, хоча уряд робить все, щоб це було можливо", — зазначив Сухомлин.

Ремонт доріг в Україні

Раніше Сухомлин зазначив, що Державне агентство відновлення проведе ремонт головних доріг, які постраждали від негоди взимку. Йдеться передусім про траси національного і міжнародного значення. Завершити роботи, за словами Сухомлина, планують до червня.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила про виділення додаткових коштів на ремонт доріг. Український уряд вирішив залучити 3 мільярди гривень з резервного фонду.

Водночас раніше народна депутатка Оксана Савчук заявляла, що для ремонту доріг потрібно більш ніж 50 мільярдів гривень. Вона також зауважила, що зараз держава має лише частину коштів.