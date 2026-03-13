Коли розпочнеться ремонт доріг в Україні - скільки грошей на це потрібно

Ремонт доріг в Україні.

Коли ж розпочнеться ремонт доріг та трас в Україні і що зробити, аби асфальт не сходив разом зі снігом та дощем — в інтервʼю Новини.LIVE розповів Сергій Сухомлин, голова Державного Агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Коли розпочнеться капітальний ремонт українських доріг?

— Після війни. На сьогодні мова йде про поточний ремонт доріг. Це не обовʼязково ямковий, бо якщо у нас є, наприклад, 6-кілометрова ділянка на трасі Київ-Одеса, то там потрібно повністю зрізати шар асфальту фрезою. В такому разі цей шар, вже новий, стоятиме точно 3-5 років до капітального ремонту. Такі роботи вже проводяться, наприклад, на одеській трасі ділянки, по яких було багато відео, вже фактично зроблені. Так само майже закінчена обʼїзна навколо Коростишева.

Але капітальний ремонт доріг цьогоріч теж буде, але точкові і за грантові кошти. Наприклад, дороги до пунктів пропуску, на які дає гроші Євросоюз або ремонт обʼїзної навколо Житомира.

Тобто цього року мають нарешті закінчити роботи обʼїзної навколо Житомира?

— Так, у нас були підрядники однієї із країн, що допомагає РФ, були судові позови і через це роботи були припинені на 5-6 років. Але там дуже аварійна ділянка дороги і нам потрібно її зробити.

Коли розпочнеться ремонт інших українських трас — Київ-Харків і Київ-Львів?

— В районі Харківської області із понеділка вже вийшли на роботи. Підрядники також працюють на одній із найскладніших ділянок по цій трасі в районі Лубнів. Тиждень-два часу і основні проблемні ділянки будуть зроблені. І загалом підрядники виходять на роботи на всі міжнародні траси. Національні дороги мають бути зроблені до 1 червня. Також вже на сьогодні робимо наші прифронтові дороги, а всі решту після 1 червня, коли будуть зроблені національні дороги.

Скільки грошей потрібно на ремонт доріг - 40-50 млрд?

— Ми не розраховуємо на можливості бюджету і говоримо про набагато менші суми. Будемо працювати з банками та партнерами.

Наскільки зрозуміло, українські дороги такі погані тому, що в роки війни їх не ремонтували та не доглядали за ними?

— Так, але нам потрібно змінювати підхід до дорожньої сфери. Має бути повернення до дорожнього фонду, щоби могти забезпечувати належне утримання доріг, щоби була чіткий державний план щодо фінансування капітального ремонту і будівництво нових. Проте це перспектива після війни.

Ми добре памʼятаємо, який величезний фінансовий ресурс Євросоюз спрямував у польську інфраструктуру, коли вона вступала в ЄС та в їх дороги. Кілометр польських доріг коштує в рази більше, ніж Україна виділяє на свої. Але у нас сьогодні інші пріоритети.

Що зробити, аби дороги в Україні не сходили разом зі снігом чи дощем?

— Ви коли купуємо авто — через кожні 10 тисяч кілометрів потрібно пройти техогляд, замінити масло та фільтри. Після цього авто нормально їздить наступні 10 тисяч кілометрів. Те ж саме по дорогах: спершу їх потрібно нормально побудувати нормальної якості, а далі кожен рік нормально обслуговувати.

Нагадаємо, за словами Сергія Сухомлина на відновлення доріг міжнародного та національного значення потрібно близько 12-14 мільярдів гривень. Проте цього року дорожня галузь має серйозний дефіцит коштів. Недофінансування перевищує 90%.

Також ми писали, що ямковий ремонт у столиці роблять із грубими порушеннями технології. А саме застосовують суміші невідомого походження, тож цей ремонт, цілком ймовірно, може не витримати й трьох місяців.