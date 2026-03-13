Ремонт дорог в Украине.

Когда же начнется ремонт дорог и трасс в Украине и что сделать, чтобы асфальт не сходил вместе со снегом и дождем — в интервью Новини.LIVE рассказал Сергей Сухомлин, председатель Государственного Агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Когда начнется капитальный ремонт украинских дорог?

— После войны. На сегодня речь идет о текущем ремонте дорог. Это не обязательно ямочный, потому что если у нас есть, например, 6-километровый участок на трассе Киев-Одесса, то там нужно полностью срезать слой асфальта фрезой. В таком случае этот слой, уже новый, будет стоять точно 3-5 лет до капитального ремонта. Такие работы уже проводятся, например, на одесской трассе участки, по которым было много видео, уже фактически сделаны. Так же почти закончена объездная вокруг Коростышева.

Но капитальный ремонт дорог в этом году тоже будет, но точечные и за грантовые средства. Например, дороги к пунктам пропуска, на которые дает деньги Евросоюз или ремонт объездной вокруг Житомира.

То есть в этом году должны наконец закончить работы объездной вокруг Житомира?

— Да, у нас были подрядчики одной из стран, которая помогает РФ, были судебные иски и из-за этого работы были приостановлены на 5-6 лет. Но там очень аварийный участок дороги и нам нужно его сделать.

Когда начнется ремонт других украинских трасс — Киев-Харьков и Киев-Львов?

— В районе Харьковской области с понедельника уже вышли на работы. Подрядчики также работают на одном из самых сложных участков по этой трассе в районе Лубнов. Неделя-две времени и основные проблемные участки будут сделаны. И вообще подрядчики выходят на работы на все международные трассы. Национальные дороги должны быть сделаны до 1 июня. Также уже сегодня делаем наши прифронтовые дороги, а все остальные после 1 июня, когда будут сделаны национальные дороги.

Сколько денег нужно на ремонт дорог — 40-50 млрд?

— Мы не рассчитываем на возможности бюджета и говорим о гораздо меньших суммах. Будем работать с банками и партнерами.

Насколько понятно, украинские дороги такие плохие потому, что в годы войны их не ремонтировали и не ухаживали за ними?

— Да, но нам нужно менять подход к дорожной сфере. Должно быть возвращение к дорожному фонду, чтобы иметь возможность обеспечивать надлежащее содержание дорог, чтобы был четкий государственный план по финансированию капитального ремонта и строительство новых. Однако это перспектива после войны.

Мы хорошо помним, какой огромный финансовый ресурс Евросоюз направил в польскую инфраструктуру, когда она вступала в ЕС и в их дороги. Километр польских дорог стоит в разы больше, чем Украина выделяет на свои. Но у нас сегодня другие приоритеты.

Что сделать, чтобы дороги в Украине не сходили вместе со снегом или дождем?

— Вы когда покупаем авто — через каждые 10 тысяч километров нужно пройти техосмотр, заменить масло и фильтры. После этого авто нормально ездит следующие 10 тысяч километров. То же самое по дорогам: сначала их нужно нормально построить нормального качества, а дальше каждый год нормально обслуживать.

Напомним, по словам Сергея Сухомлина на восстановление дорог международного и национального значения нужно около 12-14 миллиардов гривен. Однако в этом году дорожная отрасль имеет серьезный дефицит средств. Недофинансирование превышает 90%.

Также мы писали, что ямочный ремонт в столице делают с грубыми нарушениями технологии. А именно применяют смеси неизвестного происхождения, поэтому этот ремонт, вполне вероятно, может не выдержать и трех месяцев.