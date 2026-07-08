После возобновления полетов в Украине авиабилеты будут стоить дорого

Самолет Ryanair на взлетной полосе. Фото: Reuters

Украинские авиакомпании уже готовятся к возобновлению пассажирских перевозок после открытия воздушного пространства. В то же время первые рейсы потребуют значительных затрат из-за высокой стоимости страхования. Несмотря на это, перевозчики готовы возобновить работу сразу после отмены ограничений.

Об этом сообщил глава Государственной авиационной службы Украины Даниил Меньшиков во время круглого стола на тему "Новая налоговая практика в отношении лизинга воздушных судов", передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирик.

Украинская авиаотрасль уплатила более 10 млрд грн налогов за год

По словам Меньшикова, Госавиаслужба поддерживает постоянный контакт с руководителями украинских авиакомпаний, которые уже готовятся к возобновлению полетов после открытия воздушного пространства.

Он отметил, что возобновление авиасообщения будет сопряжено с финансовыми трудностями. Прежде всего это связано с высокой стоимостью страхования, которое станет одним из ключевых факторов при возобновлении полетов.

"Небо закрыто, но в 2022 году авиационная отрасль уплатила 4,7 млрд грн налогов, за 2023 год — 5,7 миллиардов, за 2024 год — 61 миллиард, за 2025 год уплачено 10,4 миллиарда налогов. Это говорит о том, что отрасль приспосабливается, выживает, развивается", — отметил Меньшиков.

Читайте также:

В то же время, по словам главы Госавиаслужбы, первыми на украинский рынок вернутся именно отечественные авиаперевозчики. Он объяснил это тем, что иностранным авиакомпаниям придется пройти процедуры аудита и подтверждения соответствия требованиям безопасности, что потребует дополнительного времени.

Меньшиков подчеркнул, что украинские перевозчики готовы начать выполнение рейсов сразу после открытия воздушного пространства и обеспечить перевозку пассажиров.

Как писали Новини.LIVE, в июне российский самолет подал сигнал бедствия в Чёрном море. После этого он исчез с радаров. Впоследствии выяснилось, что из-за некоторое время экипаж совершил экстренную посадку в Сочи.

Также ранее в Москве отменили 527 рейсов. Причина: атаки дронов. Это вызвало панику и возмущение среди россиян.