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Главная Новости дня Чарльз III впервые опубликовал данные о своих доходах и налогах

Чарльз III впервые опубликовал данные о своих доходах и налогах

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Дата публикации 26 июня 2026 09:36
Британский король раскрыл сумму уплаченных налогов
Король Великобритании Чарльз III. Фото: AP

Король Великобритании Чарльз III стал первым британским монархом, добровольно обнародовавшим информацию о своих доходах и уплаченных налогах. В 2024–2025 налоговом году он уплатил 12,9 млн фунтов стерлингов (примерно 17 млн долларов) налогов.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Новини.LIVE.

Что известно о доходах Чарльза III и принца Уильяма

Сын британского короля, принц Уэльский Уильям, за тот же период уплатил 7,76 млн фунтов налогов на доходы физических лиц и прирост капитала.

Букингемский дворец не раскрывает эффективную ставку налогообложения монарха. В то же время из финансовых отчетов герцогства Ланкастер, которое является основным источником дохода короля, следует, что Чарльз III получил около 26,5 млн фунтов дохода в 2024–2025 годах. В отчете также отмечается, что принц Уильям уплачивает самую высокую ставку налога со всех своих личных доходов и прироста капитала. По сравнению с предыдущим периодом налоговые выплаты короля выросли с 11,7 млн фунтов, тогда как у принца Уильяма они снизились — с 8,34 млн фунтов.

В Букингемском дворце поясняют, что финансовая система монархии законодательно урегулирована и построена таким образом, чтобы обеспечить независимость монарха и его подотчетность обществу. Отдельно отмечается, что финансирование королевской семьи осуществляется через Суверенный грант — ежегодную выплату из доходов имущества Короны, которая в следующем году будет сокращена до 99,9 млн фунтов. Также доход монарха формируют герцогства Ланкастер и Корнуолл, которые остаются ключевыми финансовыми активами королевской семьи.

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В правительстве подчеркивают, что Букингемский дворец после завершения реставрации останется церемониальным центром монархии, а король и королева не планируют делать его своей постоянной резиденцией. Публикация финансовых данных произошла на фоне повышенного внимания к расходам королевской семьи.

Как сообщали Новини.LIVE, после неожиданной отставки главы британского правительства Кира Стармера главным претендентом на пост премьер-министра Великобритании в июле стал мэр Большого Манчестера Энди Бернем. Он известен своими гуманитарными инициативами в поддержку Украины и рядом решений, повлиявших на внутреннюю и внешнюю политику Соединённого Королевства.

Также Новини.LIVE сообщали, что Великобритания на саммите G7 объявила о новом пакете жестких энергетических санкций против России. Ограничения направлены на усиление давления на российский теневой флот и перекрытие финансовых потоков, которые Кремль использует для финансирования войны против Украины.

Великобритания налоги король Чарльз ІІІ
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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