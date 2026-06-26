Британський король розкрив суму сплачених податків

Король Великої Британії Чарльз III. Фото: AP

Король Великої Британії Чарльз III став першим британським монархом, який добровільно оприлюднив інформацію про свої доходи та сплачені податки. У 2024–2025 податковому році він сплатив 12,9 млн фунтів стерлінгів (приблизно 17 млн доларів) податків.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Новини.LIVE.

Що відомо про доходи Чарльза III та принца Вільяма

Син британського короля, принц Уельський Вільям, за цей самий період сплатив 7,76 млн фунтів податку на доходи фізичних осіб та приріст капіталу.

Букінгемський палац не розкриває ефективну ставку оподаткування монарха. Водночас із фінансових звітів герцогства Ланкастер, яке є основним джерелом доходу короля, випливає, що Чарльз III отримав близько 26,5 млн фунтів доходу у 2024–2025 роках. У звіті також зазначається, що принц Вільям сплачує найвищу ставку податку з усіх своїх особистих доходів та приросту капіталу. Порівняно з попереднім періодом, податкові виплати короля зросли з 11,7 млн фунтів, тоді як у принца Вільяма вони знизилися — з 8,34 млн фунтів.

У Букінгемському палаці пояснюють, що фінансова система монархії є законодавчо врегульованою та побудованою таким чином, щоб забезпечити незалежність монарха та його підзвітність суспільству. Окремо зазначається, що фінансування королівської родини здійснюється через Суверенний грант — щорічну виплату з доходів маєтку Корони, яка наступного року буде зменшена до 99,9 млн фунтів. Також дохід монарха формують герцогства Ланкастер і Корнуолл, які залишаються ключовими фінансовими активами королівської родини.

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У палаці підкреслюють, що Букінгемський палац після завершення реставрації залишатиметься церемоніальним центром монархії, а король і королева не планують робити його своєю постійною резиденцією. Публікація фінансових даних відбулася на тлі посиленої уваги до витрат королівської родини.

Як повідомляли Новини.LIVE, після несподіваної відставки очільника британського уряду Кіра Стармера головним претендентом на посаду прем’єр-міністра Великої Британії у липні став мер Великого Манчестера Енді Бернем. Він відомий своїми гуманітарними ініціативами на підтримку України та низкою рішень, які вплинули на внутрішню та зовнішню політику Сполученого Королівства.

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