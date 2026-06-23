Хто такий Енді Бернем: біографія та політичні погляди кандидата в прем'єри

Енді Бернем. Фото Крістофера Ферлонга/Getty Images

Після несподіваної відставки очільника британського уряду Кіра Стармера головним претендентом у липні на посаду прем'єр-міністра Великої Британії став мер Великого Манчестера Енді Бернем. Він відомий своїми масштабними гуманітарними ініціативами на користь України та іншими важливим рішеннями для політики Великої Британії.

Новини.LIVE розповість усе про те хто такий Енді Бернем та яку політику він веде стосовно України.

Чому Кір Стармер раптово покинув пост прем'єра Великої Британії

Політика Великої Британії зазнала кардинальних змін після того, як 22 червня лідер Лейбористської партії Кір Стармер офіційно заявив про свій відхід від справ. Його рішення підігріли стрімке падіння рейтингів політсили, провал на місцевих виборах, а також гучні урядові скандали, пов'язані з викриттями у справі Епштейна.

На цьому тлі головним фаворитом у боротьбі за крісло голови уряду став 56-річний мер Великого Манчестера Енді Бернем, якого у медіа часто величають "королем Півночі".

Енді Берем. Фото Райана Дженкінсона/Getty Images

Політик уже офіційно оголосив, що висуває свою кандидатуру, і якщо інші претенденти не з'являться, він очолить Кабінет міністрів уже в липні. Можливість повернутися у велику політику Бернем виборов 18 червня на знакових довиборах в окрузі Мейкерфілд. Там він розгромив представника правопопублістської партії Reform UK, наростивши підтримку лейбористів у регіоні з 45% до майже 55%, що видання The Guardian назвало "найважливішими довиборами у сучасній історії Британії".

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Як Енді Бернем ставиться до України

Потенційний прем'єр-міністр має тривалу історію солідарності з Україною, розпочату з перших днів великої війни. Уже 26 лютого 2022 року Бернем надіслав офіційного листа українським міським головам. У ньому йшлося: "Я пишу, щоб висловити свій шок, скорботу та обурення через триваюче вторгнення в Україну. Великий Манчестер має міцні зв'язки з Україною, і наш регіон є домівкою для тисяч людей українського походження. Усе наше населення солідарне з вами та вашими громадянами у цей жахливий час".

Невдовзі, 10 березня 2022 року, за його сприяння Манчестерський університет започаткував терміновий збір фінансів. Як зазначалося в анонсі, "мета ініціативи — залучити фінансування для надання екстреної медичної допомоги мільйонам людей, які стали вимушеними переселенцями внаслідок російського вторгнення".

Енді Бернем закликав громаду жертвувати саме гроші, а не речі, пояснюючи, що це дозволить залучити британських медиків для допомоги українській передовій. Того ж року він відвідав волонтерський безкоштовний магазин для біженців у місцевому Українському культурному центрі.

Енді Бернем. Фото Райана Дженкінсона/Getty Images

Під час другої річниці вторгнення Бернем запевнив, що Великий Манчестер не кидає слів на вітер і прийматиме українців стільки, скільки знадобиться. Окрім того, спільно з благодійниками з UK-Med та Асоціацією українців у Великій Британії він оголосив про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом. Політик неодноразово наголошував, що нинішня агресія Росії — це не перша спроба знищити українську ідентичність, а визнання минулих злочинів має додати нації сил.

Як Енді Бернем допомагає українським воїнам для реабілітації

Важливим вектором діяльності Бернема стала співпраця з українськими містами. Разом із мером Ліверпуля Стівом Ротерамом та очільником Львова Андрієм Садовим він дав старт Мережі незламних міст (UNBROKEN Cities Network) для фінансування української національної програми медичної та психологічної реабілітації "Незламні".

Повідомлення Андрія Садового про співпрацю з Манчестером і Ліверпулем. Фото: скриншот

У квітні 2026 року Бернем приймав у Манчестері делегацію з України, до якої увійшли Андрій Садовий та мер Бучі Анатолій Федорук. Протягом двох днів лідери обмінювалися муніципальним досвідом управління в умовах бойових дій та обстрілів.

"Для нас велика честь вітати мера Садового, мера Федорука та їхніх колег у Великому Манчестері, щоб поділитися лідерським досвідом, зміцнити відносини та визначити нові можливості для співпраці", — заявив тоді Бернем.

Раніше, у 2022 році, він також запустив платформу "Разом для України" (United for Ukraine), де понад 140 компаній надали понад 400 вакансій для переміщених осіб, а також допомагали з курсами мови, відкриттям рахунків і пошуком житла.

Андрій Садовий і Енді Бернем. Фото: скриншот

Яким був життєвий та кар'єрний шлях Енді Бернема

Енді Бернем народився в Ліверпулі у 1970 році, а дитинство провів у чеширському селищі Калчет. Політикою хлопець зацікавився рано завдяки батькам. Зокрема батько був інженером телеком-компанії BT, а матір — реєстраторкою в поліклініці, які були затятими прихильниками лейбористів.

Уже в 14 років під враженням від теледрами "Хлопці з Чорної країни" він вступив до партії. У дитинстві Енді активно займався спортом, зокрема грав у крикет за юнацьку збірну Ланкаширу, а також став палким уболівальником футбольного клубу "Евертон".

Першу політичну перемогу він здобув ще у школі, розгромно вигравши учнівські вибори. Згодом разом із двома братами він став першим у родині, хто отримав вищу освіту — вивчав англійську філологію в Кембриджі.

Кар'єру він починав як журналіст у виданнях Tank World та Passenger World Management, після чого перейшов у політику, ставши дослідником у команди депутатки Тесси Джовелл, яка пізніше працювала в урядах Тоні Блера та Ґордона Брауна.

Політична кар'єра Бернема розвивалася швидко. Спочатку він працював радником міністра культури Кріса Сміта, а у 2001 році виграв вибори до парламенту від міста Лі. За часів Блера він отримав посаду молодшого міністра, а в уряді Брауна керував секретаріатом скарбниці, згодом очолював міністерство культури, а потім став керівником міністерства охорони здоров'я.

Під час партійної кризи 2016 року Бернем не пішов у відставку, а вже у 2017 році очолив Великий Манчестер як його перший мер, набравши понад 60% голосів, і переобрався у 2021 році з іще більшим відривом.

На посаді мера тримільйонного регіону Бернем запам'ятався кардинальною перебудовою транспортної інфраструктури. Він першим за межами Лондона повернув автобуси під контроль держави, об'єднавши їх у бренд "Бджолина мережа" (Bee Network). Втім свою обіцянку повністю ліквідувати безпритульність до 2020 року він виконати не зміг. Під час пандемії коронавірусу Бернем заслужив прізвисько "Король Півночі" через відкриту критику консервативного уряду за несправедливі карантинні обмеження щодо північних регіонів Англії.

Наразі кандидатуру колишнього мера на посаду лідера Лейбористської партії підтримує широке коло однопартійців, серед яких і колишній міністр охорони здоров'я в кабінеті Стармера Вес Стрітінг.

Новини.LIVE писали раніше, що після того, як колишній очільник оборонного відомства Джон Гілі пішов у відставку через небажання підписувати урізаний Мінфіном бюджет армії, посаду очільника Міністерства оборони обійняв Ден Джарвіс. А звільнене Джарвісом крісло міністерки з питань безпеки офіційно перейшло до Анжели Ігл.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив звернення зі словами подяки на адресу Кіра Стармера. Глава держави високо оцінив рішучість і сміливість британського колеги, чиї спільні з Україною рішення допомогли захистити тисячі життів та зробити європейський простір значно стійкішим до російської агресії.