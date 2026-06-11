Міністр оборони Британії подав у відставку через недофінансування армії

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Фото: Reuters

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі офіційно подав у відставку через серйозний конфлікт із урядом щодо фінансування армії. Очільник відомства звинуватив уряд та Міністерство фінансів у небажанні виділяти гроші, які критично необхідні для безпеки країни в умовах глобальних загроз. Джон Гілі відмовився підписувати новий оборонний план, оскільки вважає запропоновані бюджети катастрофічно малими для збройних сил.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на оприлюднену заяву міністра в соцмережі X.

Загрози для британської армії

У своєму офіційному листі до очільника уряду Кіра Стармера чиновник написав, що фінансові ліміти Плану оборонних інвестицій є абсолютно неадекватними.

Заява Джона Гілі в соцмережі X. Фото: скріншот

"У мене не залишилося іншого варіанту, окрім як подати у відставку з посади міністра оборони", — заявив Гілі.

Він додав, що без нормального фінансування йому довелося б приймати рішення, які можуть підставити під удар британських солдатів на завданнях і зроблять державу беззахисною перед сучасними викликами.

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Лист Джона Гілі до прем'єр-міністра Кіра Стармера. Фото: скріншот

Лист Джона Гілі до прем'єр-міністра Кіра Стармера. Фото: скріншот

Досягнення міністра на посаді

Попри гучний демарш, ексурядовець наголосив, що пишається періодом своєї роботи на чолі відомства, особливо у питаннях військової допомоги нашій країні.

Джон Гілі активно лобіював інтереси України на міжнародній арені та допомагав утримувати лідерство Лондона всередині НАТО.

Новий десятирічний план розвитку британської армії мали опублікувати найближчим часом, але тепер через урядову кризу та відставку профільного міністра терміни можуть сильно зміститися.

Як раніше повідомовляли Новини.LIVE, британський літак з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі, потрапив під електронну атаку. Цей інцедент стався поблизу російського-естонського повітряного кордону.

Також ми писали, що оборонці Великої Британії створять далекобійну балістичну ракету Nightfall для потреб України. Зокрема, вона може запускатися з різних транспортних засобів, що дозволить ЗСУ завдавати ударів російським цілям та мінімізувати негайну відповідь росіян.