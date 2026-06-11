Министр обороны Великобритании подал в отставку из-за недофинансирования армии

Министр обороны Великобритании Джон Хили. Фото: Reuters

Министр обороны Великобритании Джон Хили официально подал в отставку из-за серьезного конфликта с правительством по поводу финансирования армии. Глава ведомства обвинил правительство и Министерство финансов в нежелании выделять средства, которые крайне необходимы для безопасности страны в условиях глобальных угроз. Джон Хили отказался подписывать новый оборонный план, поскольку считает предложенные бюджеты катастрофически малыми для вооруженных сил.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на обнародованное заявление министра в соцсети X.

Угрозы для британской армии

В своем официальном письме главе правительства Киру Стармеру чиновник написал, что финансовые лимиты Плана оборонных инвестиций являются абсолютно неадекватными.

"У меня не осталось другого выбора, кроме как подать в отставку с поста министра обороны", — заявил Хили.

Он добавил, что без нормального финансирования ему пришлось бы принимать решения, которые могут подвергнуть опасности британских солдат на заданиях и сделают государство беззащитным перед современными вызовами.

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Письмо Джона Хили премьер-министру Киру Стармеру. Фото: скриншот

Письмо Джона Хили премьер-министру Киру Стармеру. Фото: скриншот

Достижения министра на посту

Несмотря на громкий демарш, экс-чиновник подчеркнул, что гордится периодом своей работы во главе ведомства, особенно в вопросах военной помощи нашей стране.

Джон Хили активно лоббировал интересы Украины на международной арене и помогал удерживать лидерство Лондона внутри НАТО.

Новый десятилетний план развития британской армии должны были опубликовать в ближайшее время, но теперь из-за правительственного кризиса и отставки профильного министра сроки могут сильно сдвинуться.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, британский самолет с министром обороны Великобритании Джоном Хили подвергся кибератаке. Этот инцидент произошел вблизи российско-эстонской воздушной границы.

Также мы писали, что оборонщики Великобритании создадут дальнобойную баллистическую ракету Nightfall для нужд Украины. В частности, она может запускаться с различных транспортных средств, что позволит ВСУ наносить удары по российским целям и минимизировать немедленный ответ россиян.