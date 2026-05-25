Літак із главою Міноборони Британії зазнав "атаки" біля кордону РФ

Джон Гілі. Фото: Reuters

Літак британських військово-повітряних сил, на борту якого перебував міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, зазнав електронної атаки під час польоту поблизу російського кордону. Інцидент стався 21 травня під час повернення британської делегації з Естонії до Великої Британії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Telegraph.

Літак Гілі опинився під електронною атакою

За інформацією британських ЗМІ, літак Dassault Falcon 900LX втратив GPS-сигнал на весь тригодинний політ. Також у пасажирів перестали працювати смартфони та ноутбуки через повне відключення інтернет-з'єднання.

Пілоти перейшли на резервну навігаційну систему, після чого літак продовжив політ у штатному режимі. Пасажирів, серед яких були журналісти та фотографи, попередили, що рейс може безпечно тривати далі. Водночас маршрут літака залишався видимим на сервісах відстеження польотів, тому наразі невідомо, чи був Джон Гілі навмисною ціллю атаки.

"Це безрозсудне втручання Росії, але RAF добре підготовлений до такої діяльності", — заявило джерело в оборонному відомстві Великої Британії.

Читайте також:

Це вже не перший подібний інцидент за останні дні. Раніше Міністерство оборони Великої Британії повідомило про небезпечне переслідування британського розвідувального літака над Чорним морем російськими винищувачами.

Зокрема, російський Су-35 наблизився настільки близько до британського літака, що спрацювали аварійні системи та вимкнувся автопілот. Інший винищувач Су-27 шість разів пролетів лише за шість метрів від носової частини літака Boeing RC-135 Rivet Joint. У британському Міноборони назвали це найнебезпечнішою дією Росії щодо британської авіації з 2022 року.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Велика Британія дозволила імпорт дизеля та авіапального, вироблених із російської нафти у третіх країнах. Таке рішення Лондон ухвалив на тлі різкого зростання цін на енергоносії через конфлікт із Іраном та перекриття Ормузької протоки.

Водночас британська влада запровадила нові санкції проти мереж, які вербують мігрантів для участі у війні проти України, а також проти компаній, що постачають комплектуючі для російських заводів із виробництва дронів. Під обмеження потрапили десятки осіб та організацій, пов'язаних із підтримкою військової машини РФ та експлуатацією іноземців.