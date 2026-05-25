Самолет с главой Минобороны Британии подвергся "атаке" у границы РФ

Самолет британских военно-воздушных сил, на борту которого находился министр обороны Великобритании Джон Хили, подвергся электронной атаке во время полета вблизи российской границы. Инцидент произошел 21 мая во время возвращения британской делегации из Эстонии в Великобританию.

По информации британских СМИ, самолет Dassault Falcon 900LX потерял GPS-сигнал на весь трехчасовой полет. Также у пассажиров перестали работать смартфоны и ноутбуки из-за полного отключения интернет-соединения.

Пилоты перешли на резервную навигационную систему, после чего самолет продолжил полет в штатном режиме. Пассажиров, среди которых были журналисты и фотографы, предупредили, что рейс может безопасно продолжаться дальше. В то же время маршрут самолета оставался видимым на сервисах отслеживания полетов, поэтому пока неизвестно, был ли Джон Хили умышленной целью атаки.

"Это безрассудное вмешательство России, но RAF хорошо подготовлен к такой деятельности", — заявил источник в оборонном ведомстве Великобритании.

Это уже не первый подобный инцидент за последние дни. Ранее Министерство обороны Великобритании сообщило об опасном преследовании британского разведывательного самолета над Черным морем российскими истребителями.

В частности, российский Су-35 приблизился настолько близко к британскому самолету, что сработали аварийные системы и выключился автопилот. Другой истребитель Су-27 шесть раз пролетел всего в шести метрах от носовой части самолета Boeing RC-135 Rivet Joint. В британском Минобороны назвали это самым опасным действием России в отношении британской авиации с 2022 года.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Великобритания разрешила импорт дизеля и авиатоплива, произведенных из российской нефти в третьих странах. Такое решение Лондон принял на фоне резкого роста цен на энергоносители из-за конфликта с Ираном и перекрытия Ормузского пролива.

В то же время британские власти ввели новые санкции против сетей, которые вербуют мигрантов для участия в войне против Украины, а также против компаний, поставляющих комплектующие для российских заводов по производству дронов. Под ограничения попали десятки лиц и организаций, связанных с поддержкой военной машины РФ и эксплуатацией иностранцев.