Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Великій Британії призначили нову міністерку з питань безпеки

У Великій Британії призначили нову міністерку з питань безпеки

Ua ru
Дата публікації: 13 червня 2026 11:52
У Великій Британії призначили нову міністерку з питань безпеки
Міністерка з питань безпеки Великої Британії Анжела Ігл. Фото: Rеuters

У британському уряді відбулася чергова кадрова ротація. Посаду міністерки з питань безпеки обійняла Анжела Ігл, яка замінила Дена Джарвіса після його переходу на посаду міністра оборони Великої Британії.

Відповідне рішення закріплене офіційним урядовим указом, передає Новини.LIVE.

Що входитиме до обов'язків нової міністерки

До нового призначення Ігл працювала в Міністерстві навколишнього середовища, продовольства та сільського господарства. Також вона мала досвід роботи у Міністерстві внутрішніх справ, де опікувалася питаннями прикордонної безпеки та системою надання притулку.

Відтепер Ігл відповідатиме за широкий спектр питань національної безпеки, зокрема координацію боротьби з тероризмом та екстремізмом, протидію державним загрозам, кіберзлочинності й організованим злочинним угрупованням. До її повноважень також входитимуть питання авіаційної та морської безпеки, запобігання корупції, забезпечення безпеки в онлайн-просторі та нагляд за діяльністю Національного агентства з боротьби зі злочинністю.

Анжела Ігл є однією з найдосвідченіших представниць Лейбористської партії у парламенті. Крім політичної діяльності, вона відома тим, що стала однією з перших депутаток британського парламенту, які відкрито заявили про свою сексуальну орієнтацію.

Читайте також:

Нагадаємо, що початку червня Президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Великої Британії, де провів серію міжнародних переговорів. У межах поїздки відбулися двостороння зустріч із прем’єр-міністром країни Кіром Стармером, а також переговори у форматі E3+Україна за участю ключових європейських партнерів.

Нещодавно під час перельоту поблизу російського кордону літак Королівських військово-повітряних сил Великої Британії, на борту якого перебував ексміністр оборони Джон Гілі, зазнав впливу електронних перешкод. 
 

політики Велика Британія безпека
Литвин Вікторія - редактор
Автор:
Литвин Вікторія
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації