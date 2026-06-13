В Великобритании назначили нового министра по вопросам безопасности

Министр по вопросам безопасности Великобритании Анжела Игл. Фото: Reuters

В британском правительстве произошла очередная кадровая ротация. Должность министра по вопросам безопасности заняла Анжела Игл, сменившая Дэна Джарвиса после его перехода на пост министра обороны Великобритании.

Соответствующее решение закреплено официальным правительственным указом, передает Новини.LIVE.

Что будет входить в обязанности новой министра

До нового назначения Игл работала в Министерстве окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства. Также у нее был опыт работы в Министерстве внутренних дел, где она занималась вопросами пограничной безопасности и системой предоставления убежища.

Отныне Игл будет отвечать за широкий спектр вопросов национальной безопасности, в частности за координацию борьбы с терроризмом и экстремизмом, противодействие государственным угрозам, киберпреступности и организованным преступным группировкам. В ее полномочия также будут входить вопросы авиационной и морской безопасности, предотвращение коррупции, обеспечение безопасности в онлайн-пространстве и надзор за деятельностью Национального агентства по борьбе с преступностью.

Анжела Игл является одной из самых опытных представительниц Лейбористской партии в парламенте. Помимо политической деятельности, она известна тем, что стала одной из первых депутаток британского парламента, открыто заявивших о своей сексуальной ориентации.

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Недавно во время перелета вблизи российской границы самолет Королевских военно-воздушных сил Великобритании, на борту которого находился экс-министр обороны Джон Хили, подвергся воздействию электронных помех.