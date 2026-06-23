Кто такой Энди Бернем: биография и политические взгляды кандидата на пост премьер-министра

Энди Бернем. Фото Кристофера Ферлонга/Getty Images

После неожиданной отставки главы британского правительства Кира Стармера главным претендентом на пост премьер-министра Великобритании в июле стал мэр Большого Манчестера Энди Бернем. Он известен своими масштабными гуманитарными инициативами в пользу Украины и другими важными решениями в политике Великобритании.

Новини.LIVE расскажут всё о том, кто такой Энди Бернем и какую политику он проводит в отношении Украины.

Почему Кир Стармер внезапно покинул пост премьера Великобритании

Политика Великобритании претерпела кардинальные изменения после того, как 22 июня лидер Лейбористской партии Кир Стармер официально заявил о своем уходе со поста. Его решение было вызвано стремительным падением рейтингов партии, провалом на местных выборах, а также громкими правительственными скандалами, связанными с разоблачениями по делу Эпштейна.

На этом фоне главным фаворитом в борьбе за кресло главы правительства стал 56-летний мэр Большого Манчестера Энди Бернем, которого в СМИ часто называют «королём Севера».

Энди Бернем. Фото Райана Дженкинсона/Getty Images

Политик уже официально объявил, что выдвигает свою кандидатуру, и если другие претенденты не появятся, он возглавит Кабинет министров уже в июле. Возможность вернуться в большую политику Бернем завоевал 18 июня на знаковых довыборах в округе Мейкерфилд. Там он разгромил представителя право-популистской партии Reform UK, увеличив поддержку лейбористов в регионе с 45% до почти 55%, что издание The Guardian назвало «самыми важными довыборами в современной истории Британии».

Читайте также:

Как Энди Бернем относится к Украине

Потенциальный премьер-министр имеет долгую историю солидарности с Украиной, начавшуюся с первых дней большой войны. Уже 26 февраля 2022 года Бернем направил официальное письмо украинским мэрам. В нем говорилось: «Я пишу, чтобы выразить свой шок, скорбь и возмущение в связи с продолжающимся вторжением в Украину. Большой Манчестер имеет прочные связи с Украиной, и наш регион является домом для тысяч людей украинского происхождения. Все наше население солидарно с вами и вашими гражданами в это ужасное время».

Вскоре, 10 марта 2022 года, при его содействии Манчестерский университет инициировал срочный сбор средств. Как отмечалось в анонсе, «цель инициативы — привлечь средства для оказания экстренной медицинской помощи миллионам людей, ставших вынужденными переселенцами в результате российского вторжения».

Энди Бернем призвал общественность жертвовать именно деньги, а не вещи, объясняя, что это позволит привлечь британских медиков для оказания помощи украинскому фронту. В том же году он посетил волонтерский бесплатный магазин для беженцев в местном Украинском культурном центре.

Энди Бернем. Фото Райана Дженкинсона/Getty Images

Во время второй годовщины вторжения Бернем заверил, что Большой Манчестер не бросает слов на ветер и будет принимать украинцев столько, сколько понадобится. Кроме того, совместно с благотворителями из UK-Med и Ассоциацией украинцев в Великобритании он объявил о признании Голодомора 1932–1933 годов геноцидом. Политик неоднократно подчеркивал, что нынешняя агрессия России — это не первая попытка уничтожить украинскую идентичность, а признание прошлых преступлений должно придать нации сил.

Как Энди Бернем помогает украинским воинам в реабилитации

Важным направлением деятельности Бернема стало сотрудничество с украинскими городами. Вместе с мэром Ливерпуля Стивом Ротерамом и главой Львова Андреем Садовым он запустил Сеть несокрушимых городов (UNBROKEN Cities Network) для финансирования украинской национальной программы медицинской и психологической реабилитации «Несокрушимые».

Сообщение Андрея Садового о сотрудничестве с Манчестером и Ливерпулем. Фото: скриншот

В апреле 2026 годаБернем принимал в Манчестере делегацию из Украины, в которую вошли Андрей Садовый и мэр Бучи Анатолий Федорук. В течение двух дней лидеры обменивались муниципальным опытом управления в условиях боевых действий и обстрелов.

«Для нас большая честь приветствовать мэра Садового, мэра Федорука и их коллег в Большом Манчестере, чтобы поделиться лидерским опытом, укрепить отношения и определить новые возможности для сотрудничества», — заявил тогда Бернем.

Ранее, в 2022 году, он также запустил платформу «Вместе для Украины» (United for Ukraine), где более 140 компаний предоставили свыше 400 вакансий для перемещенных лиц, а также помогали с языковыми курсами, открытием счетов и поиском жилья.

Андрей Садовый и Энди Бернем. Фото: скриншот

Каким был жизненный и карьерный путь Энди Бернема

Энди Бернем родился в Ливерпуле в 1970 году, а детство провёл в чеширском посёлке Калчет. Политикой парень заинтересовался рано благодаря родителям. В частности, его отец был инженером телекоммуникационной компании BT, а мать — регистраторшей в поликлинике, и оба были ярыми сторонниками лейбористов.

Уже в 14 лет, под впечатлением от телесериала «Ребята из Черной страны», он вступил в партию. В детстве Энди активно занимался спортом, в частности играл в крикет за юношескую сборную Ланкашира, а также стал ярым болельщиком футбольного клуба «Эвертон».

Свою первую политическую победу он одержал ещё в школе, разгромно выиграв ученические выборы. Впоследствии вместе с двумя братьями он стал первым в семье, кто получил высшее образование — изучал английскую филологию в Кембридже.

Карьеру он начинал как журналист в изданиях Tank World и Passenger World Management, после чего перешел в политику, став аналитиком в команде депутата Тессы Джовелл, которая позже работала в правительствах Тони Блэра и Гордона Брауна.

Политическая карьера Бернема развивалась стремительно. Сначала он работал советником министра культуры Криса Смита, а в 2001 году победил на парламентских выборах от города Ли. Во времена Блэра он получил должность младшего министра, а в правительстве Брауна руководил секретариатом казначейства, впоследствии возглавил министерство культуры, а затем стал главой министерства здравоохранения.

Во время партийного кризиса 2016 года Бернем не ушёл в отставку, а уже в 2017 году возглавил Большой Манчестер в качестве его первого мэра, набрав более 60 % голосов, и переизбрался в 2021 году с ещё большим отрывом.

На посту мэра трёхмиллионного региона Бернем запомнился кардинальной перестройкой транспортной инфраструктуры. Он первым за пределами Лондона вернул автобусы под контроль государства, объединив их под брендом «Пчелиная сеть» (Bee Network). Впрочем, своё обещание полностью ликвидировать бездомность к 2020 году он выполнить не смог. Во время пандемии коронавируса Бернем заслужил прозвище «Король Севера» из-за открытой критики консервативного правительства за несправедливые карантинные ограничения в отношении северных регионов Англии.

В настоящее время кандидатуру бывшего мэра на пост лидера Лейбористской партии поддерживает широкий круг однопартийцев, среди которых и бывший министр здравоохранения в кабинете Стармера Уэс Стритинг.

Новини.LIVE ранее сообщал, что после того, как бывший глава оборонного ведомства Джон Хили ушел в отставку из-за нежелания подписывать урезанный Минфином бюджет армии, пост главы Министерства обороны занял Дэн Джарвис. А освободившееся благодаря Джарвису кресло министра по вопросам безопасности официально перешло к Анжеле Игл.

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал обращение со словами благодарности в адрес Кира Стармера. Глава государства высоко оценил решимость и смелость британского коллеги, чьи совместные с Украиной решения помогли защитить тысячи жизней и сделать европейское пространство значительно более устойчивым к российской агрессии.