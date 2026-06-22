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Головна Новини дня Стармер подав у відставку з посади прем’єра Великої Британії

Стармер подав у відставку з посади прем’єра Великої Британії

Ua ru
Дата публікації: 22 червня 2026 12:18
Кір Стармер оголосив про відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії
Кір Стармер. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про своє рішення залишити посаду. Про відставку політик повідомив під час офіційної заяви.

Про це повідомляють Sky News, передає Новини.LIVE.

У Великій Британії очікують початок процесу зміни глави уряду

За даними медіа, політик уже зробив публічну заяву щодо рішення залишити посаду на тлі політичного тиску всередині Лейбористської партії та зростання підтримки інших потенційних кандидатів на керівництво урядом.

Очікується, що Стармер окремо оголосить деталі свого відходу та перехідного періоду передачі влади. У Лейбористській партії вже обговорюють можливих наступників, серед яких називають представників чинного уряду та регіональних лідерів.

Політична ситуація у Великій Британії залишається напруженою на тлі внутрішніх суперечок у правлячій партії та падіння рейтингу уряду. 

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Президент України провів переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Під час зустрічі сторони обговорили подальшу підтримку України, а також посилення санкційного тиску на Росію.

Новини.LIVE інформували, що у протоці Ла-Манш британські військові зупинили нафтовий танкер, який у Великій Британії пов'язують із так званим "тіньовим флотом" Росії. Операцію провели за дорученням прем’єр-міністра Кіра Стармера, а в Лондоні назвали її частиною заходів із протидії обходу російських санкцій.

Великобританія відставка Кір Стармер
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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