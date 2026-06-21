Король Британії Чарльз III стане першим монархом, який оприлюднить свої доходи

Король Великої Британії Чарльз III. Фото: Reuters

Король Великої Британії Чарльз III вперше в новітній історії монархії оприлюднить свої доходи та податкові дані. Це рішення стане частиною ширшої реформи фінансової прозорості королівської родини. Оприлюднення звітності відбудеться в межах щорічного фінансового огляду Букінгемського палацу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на BBC у неділю, 21 червня.

Король Чарльз III оприлюднить свої доходи

За даними видання, Чарльз III стане першим британським монархом сучасної епохи, який публічно розкриє свої доходи та податкові відрахування. Рішення про розкриття фінансових даних, як зазначається, він ухвалив особисто.

У Букінгемському палаці наголошують, що цей крок є частиною довгострокової модернізації інституту монархії та спрямований на підвищення прозорості. У палаці підкреслюють, що оприлюднення податкової інформації має зробити фінансову систему королівської родини більш зрозумілою для громадськості.

Очікується, що буде опублікована інформація про податки за фінансовий рік 2024–2025. До звіту увійдуть податки з доходів монарха, зокрема прибутки від Герцогства Ланкастерського, приватних інвестицій та маєтків, серед яких Сандрінгем і Балморал.

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Рішення також розглядається як реакція на посилені заклики до більшої відкритості королівських фінансів, які активізувалися після скандалів, пов’язаних з Ендрю Маунтбеттеном-Віндзором.

Речник Букінгемського палацу зазначив, що публікація фінансових даних є частиною послідовної політики відкритості.

"Простіше кажучи, ми продовжуємо модернізуватися та розвиватися", — сказав він, підтвердивши намір щорічно оприлюднювати інформацію про податкові зобов’язання короля.

Як зазначає BBC, британські монархи не зобов’язані сплачувати податок на доходи, податок на спадщину або податок на приріст капіталу, пов’язаний із попереднім монархом. Водночас Чарльз III добровільно сплачує податки з доходів і прибутків від продажу приватних активів.

Вперше також буде оприлюднена загальна сума сплачених податків, включно з надходженнями від Герцогства Ланкастерського, яке минулого року принесло близько 24 млн фунтів стерлінгів. Це великий портфель нерухомості, що охоплює маєтки на півночі Англії та об’єкти в центрі Лондона і формує значну частину приватного доходу монарха.

У наступному фінансовому звіті палацу очікується більш детальний розгляд усіх ключових статей доходів і витрат королівської родини. У Букінгемському палаці підкреслюють, що головна мета — зробити фінанси монархії максимально зрозумілими та відкритими для суспільства.

"Наша мета — пояснити всі аспекти королівських фінансів таким чином, щоб ще більше підвищити їхню прозорість та доступність", — заявив речник палацу.

Новини.LIVE інформували, що 8 червня 2026 року Президент України Володимир Зеленський провів офіційну аудієнцію у короля Великої Британії Чарльза III під час візиту до Лондона. Під час зустрічі він подякував британській стороні за незмінну підтримку України з початку повномасштабної війни. Зеленський відзначив солідарність Сполученого Королівства та подякував королю і британському народові за особисту увагу до ситуації в Україні.

Новини.LIVE також писали, що у травні 2026 року король Чарльз III заявив, що Велика Британія й надалі надаватиме непохитну підтримку Україні у боротьбі за свободу. Він наголосив, що зовнішня політика країни ґрунтується на захисті національних інтересів і солідарності з українським народом. Також монарх підкреслив намір Лондона посилювати співпрацю з європейськими союзниками та НАТО для зміцнення безпеки.