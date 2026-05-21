У Британії на радіо помилково повідомили про смерть Чарльза ІІІ

Король Великої Британії Чарльз III. Фото: Reuters

У Великій Британії радіостанція Radio Caroline випадково поширила в ефірі неправдиве повідомлення про смерть короля Чарльза III. Інцидент стався через технічний збій, який активував спеціальний службовий протокол, призначений для надзвичайних ситуацій. Після помилки мовники були змушені оперативно пояснювати ситуацію та вибачатися перед слухачами.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на The Guardian.

У Великій Британії стався резонансний технічний інцидент: радіостанція Radio Caroline в Ессексі помилково повідомила в прямому ефірі про нібито смерть короля Чарльза III. Як з’ясувалося згодом, причиною стала комп’ютерна помилка, яка призвела до випадкового запуску спеціального протоколу, що використовується британськими мовниками у разі смерті монарха.

Як повідомляє The Guardian, інцидент стався 19 травня вдень, коли в головній студії станції без втручання операторів активувалася система "Death of a Monarch" ("Смерть монарха"). Цей протокол є частиною резервних процедур, які зберігаються на випадок офіційного підтвердження смерті чинного короля або королеви.

У результаті помилки в ефірі пролунало повідомлення про нібито смерть Чарльза III, після чого, за словами очевидців, трансляція супроводжувалася британським гімном God Save the King. Після цього мовлення було тимчасово перервано приблизно на 15 хвилин.

Згодом керівництво Radio Caroline оприлюднило пояснення та вибачення. Менеджер станції Пітер Мур написав у Facebook, що інцидент стався через технічний збій, і запевнив, що інформація не відповідала дійсності.

"Через комп’ютерну помилку в нашій головній студії у вівторок вдень (19 травня) випадково було активовано протокол "Смерть монарха", який усі британські радіостанції тримають напоготові, сподіваючись ніколи ним не скористатися. У результаті помилково прозвучало повідомлення про те, що Його Величність король помер", — написав Пітер Мур, також перепросивши слухачів за можливе занепокоєння.

У дописі не уточнюється, як швидко помилку було виявлено, однак після інциденту станція відновила звичайне мовлення. Відомо, що Radio Caroline вже тривалий час співпрацює з офіційними монархічними трансляціями, зокрема транслює різдвяні звернення британської королівської родини.

На момент інциденту король Чарльз III разом із королевою Каміллою перебували з офіційним візитом у Північній Ірландії, де брали участь у культурних заходах у Белфасті та відвідували святкування фестивалю ірландської музики.

