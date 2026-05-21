В Британии по радио ошибочно сообщили о смерти Чарльза ІІІ
В Великобритании радиостанция Radio Caroline случайно распространила в эфире ложное сообщение о смерти короля Чарльза III. Инцидент произошел из-за технического сбоя, который активировал специальный служебный протокол, предназначенный для чрезвычайных ситуаций. После ошибки вещатели были вынуждены оперативно объяснять ситуацию и извиняться перед слушателями.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Guardian.
В Великобритании произошел резонансный технический инцидент: радиостанция Radio Caroline в Эссексе ошибочно сообщила в прямом эфире о якобы смерти короля Чарльза III. Как выяснилось впоследствии, причиной стала компьютерная ошибка, приведшая к случайному запуску специального протокола, используемого британскими вещателями в случае смерти монарха.
Как сообщает The Guardian, инцидент произошел 19 мая днем, когда в главной студии станции без вмешательства операторов активировалась система "Death of a Monarch" ("Смерть монарха"). Этот протокол является частью резервных процедур, хранящихся в случае официального подтверждения смерти действующего короля или королевы.
В результате ошибки в эфире прозвучало сообщение о якобы смерти Чарльза III, после чего, по словам очевидцев, трансляция сопровождалась британским гимном God Save the King. После этого вещание было временно прервано примерно на 15 минут.
Впоследствии руководство Radio Caroline обнародовало объяснения и прощения. Менеджер станции Питер Мур написал в Facebook, что инцидент произошел из-за технического сбоя и заверил, что информация не соответствовала действительности.
"Из-за компьютерной ошибки в нашей главной студии во вторник днем (19 мая) случайно был активирован протокол "Смерть монарха", который все британские радиостанции держат наготове, надеясь никогда им не воспользоваться. В результате ошибочно прозвучало сообщение о том, что Его Величество король скончался", — написал Питер Мур, при этом извинившись перед слушателями за возможные неудобства.
В сообщении не уточняется, как быстро ошибка была обнаружена, однако после инцидента станция возобновила обычную речь. Известно, что Radio Caroline уже долгое время сотрудничает с официальными монархическими трансляциями, в частности, транслирует рождественские обращения британской королевской семьи.
На момент инцидента король Чарльз III вместе с королевой Камиллой находились с официальным визитом в Северной Ирландии, где принимали участие в культурных мероприятиях в Белфасте и посещали празднование фестиваля ирландской музыки.
