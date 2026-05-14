Король Чарльз III заявил о непоколебимой поддержке Украины Великобританией

Король Чарльз III заявил о непоколебимой поддержке Украины Великобританией

Дата публикации 14 мая 2026 02:50
Король Чарльз III заявил о непоколебимой поддержке Украины Великобританией
Король Чарльз III. Фото: gov.uk

Великобритания и в дальнейшем будет помогать Украине в борьбе за свободу. В планах британского правительства улучшить отношения с европейскими партнерами. Кроме того, страна выступает за долгосрочный мир на Ближнем Востоке и поддерживает создание независимого государства Палестины.

Об этом король Великобритании Чарльз III заявил в своей речи в парламенте — текст обращения обнародовали на сайте британского правительства, передает Новини.LIVE.

Поддержка Украины

Король Чарльз III подчеркнул, что украинцы могут рассчитывать на непоколебимую поддержку со стороны Великобритании:

"В этом нестабильном мире мое правительство продолжит проводить внешнюю политику, основанную на трезвой оценке национальных интересов. Оно будет продолжать непоколебимую поддержку отважного народа Украины, который борется на передовой свободы", — заявил монарх.

Он отметил, что жизненно важным шагом для усиления европейской безопасности является укрепление отношений с европейскими партнерами. Великобритания продолжит сотрудничество с НАТО и другими союзниками, в частности планирует увеличить оборонные расходы.

Также король сообщил, что в 2027 году Великобритания во время председательства в G20 будет принимать саммит членов "Группы двадцати". Цель встречи — стимулировать глобальный экономический рост и укрепить стабильность. По мнению Чарльза III, эти факторы важны для благосостояния граждан.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Politico сообщал, что король Великобритании Чарльз III выступил перед американским Конгрессом. В своем обращении монарх упомянул Украину. Он отметил, что Запад должен быть единым в поддержке украинцев.

Также Новини.LIVE со ссылкой на The Independent писал, что король Чарльз III призвал США к поддержке Украины. Он подчеркнул, что Штаты находятся в самом сердце НАТО. Такое заявление монарх сделал во время речи в Конгрессе.

Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
