Король Чарльз III заявив про непохитну підтримку України Великою Британією

Велика Британія й надалі допомагатиме Україні в боротьбі за свободу. У планах британського уряду покращити відносини з європейськими партнерами. Крім того, країна виступає за довгостроковий мир на Близькому Сході та підтримує створення незалежної держави Палестини.

Про це король Великої Британії Чарльз III заявив у своїй промові до парламенту — текст звернення оприлюднили на сайті британського уряду, передає Новини.LIVE.

Підтримка України

Король Чарльз III наголосив, що українці можуть розраховувати на непохитну підтримку з боку Великої Британії:

"У цьому нестабільному світі мій уряд продовжить проводити зовнішню політику, засновану на тверезій оцінці національних інтересів. Він продовжуватиме непохитну підтримку відважного народу України, який бореться на передовій свободи", — заявив монарх.

Він зазначив, що життєво важливим кроком для посилення європейської безпеки є зміцнення відносин з європейськими партнерами. Велика Британія продовжить співпрацю з НАТО та іншими союзниками, зокрема планує збільшити оборонні видатки.

Також король повідомив, що у 2027 році Велика Британія під час головування у G20 прийматиме саміт членів "Групи двадцяти". Мета зустрічі — стимулювати глобальне економічне зростання та зміцнити стабільність. На думку Чарльза III, ці фактори важливі для добробуту громадян.

