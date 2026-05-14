Головна Новини дня Король Чарльз III заявив про непохитну підтримку України Великою Британією

Дата публікації: 14 травня 2026 02:50
Король Чарльз III заявив про непохитну підтримку України Великою Британією
Король Чарльз III. Фото: gov.uk

Велика Британія й надалі допомагатиме Україні в боротьбі за свободу. У планах британського уряду покращити відносини з європейськими партнерами. Крім того, країна виступає за довгостроковий мир на Близькому Сході та підтримує створення незалежної держави Палестини.

Про це король Великої Британії Чарльз III заявив у своїй промові до парламенту — текст звернення оприлюднили на сайті британського уряду, передає Новини.LIVE.

Підтримка України 

Король Чарльз III наголосив, що українці можуть розраховувати на непохитну підтримку з боку Великої Британії:

"У цьому нестабільному світі мій уряд продовжить проводити зовнішню політику, засновану на тверезій оцінці національних інтересів. Він продовжуватиме непохитну підтримку відважного народу України, який бореться на передовій свободи", — заявив монарх.

Він зазначив, що життєво важливим кроком для посилення європейської безпеки є зміцнення відносин з європейськими партнерами. Велика Британія продовжить співпрацю з НАТО та іншими союзниками, зокрема планує збільшити оборонні видатки.

Також король повідомив, що у 2027 році Велика Британія під час головування у G20 прийматиме саміт членів "Групи двадцяти". Мета зустрічі — стимулювати глобальне економічне зростання та зміцнити стабільність. На думку Чарльза III, ці фактори важливі для добробуту громадян.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Politico повідомляв, що король Великої Британії Чарльз III виступив перед американським Конгресом. У своєму зверненні монарх згадав Україну. Він наголосив, що Захід має бути єдним у підтримці українців.

Також Новини.LUVE з посиланням на The Independent писав, що король Чарльз III закликав США до підтримки України. Він наголосив, що Штати перебувають у самому серці НАТО. Таку заяву монарх зробив під час промови в Конгресі.

Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Марія Чекарьова
