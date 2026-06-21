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Главная Новости дня Король Чарльз III станет первым монархом, который обнародует свои доходы

Король Чарльз III станет первым монархом, который обнародует свои доходы

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Дата публикации 21 июня 2026 12:29
Король Великобритании Чарльз III станет первым монархом, который обнародует свои доходы
Король Великобритании Чарльз III. Фото: Reuters

Король Великобритании Чарльз III впервые в новейшей истории монархии обнародует свои доходы и налоговые данные. Это решение станет частью более широкой реформы, направленной на обеспечение финансовой прозрачности королевской семьи. Обнародование отчетности состоится в рамках ежегодного финансового обзора Букингемского дворца.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на BBC в воскресенье, 21 июня.

Король Чарльз III обнародует свои доходы

По данным издания, Чарльз III станет первым британским монархом современной эпохи, который публично раскроет свои доходы и налоговые отчисления. Решение о раскрытии финансовых данных, как отмечается, он принял лично.

В Букингемском дворце подчеркивают, что этот шаг является частью долгосрочной модернизации института монархии и направлен на повышение прозрачности. В дворце подчеркивают, что обнародование налоговой информации должно сделать финансовую систему королевской семьи более понятной для общественности.

Ожидается, что будет опубликована информация о налогах за финансовый год 2024–2025. В отчет войдут налоги с доходов монарха, в частности доходы от Герцогства Ланкастерского, частных инвестиций и поместий, среди которых Сандрингем и Балморал.

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Это решение также рассматривается как реакция на усиливающиеся призывы к большей открытости королевских финансов, которые активизировались после скандалов, связанных с Эндрю Маунтбеттеном-Виндзором.

Пресс-секретарь Букингемского дворца отметил, что публикация финансовых данных является частью последовательной политики открытости.

"Проще говоря, мы продолжаем модернизироваться и развиваться", — сказал он, подтвердив намерение ежегодно обнародовать информацию о налоговых обязательствах короля.

Как отмечает BBC, британские монархи не обязаны уплачивать подоходный налог, налог на наследство или налог на прирост капитала, связанный с предыдущим монархом. В то же время Чарльз III добровольно уплачивает налоги с доходов и прибыли от продажи частных активов.

Впервые также будет обнародована общая сумма уплаченных налогов, включая поступления от Герцогства Ланкастерского, которое в прошлом году принесло около 24 млн фунтов стерлингов. Это обширный портфель недвижимости, включающий поместья на севере Англии и объекты в центре Лондона, который составляет значительную часть частного дохода монарха.

В следующем финансовом отчете дворца ожидается более подробный анализ всех ключевых статей доходов и расходов королевской семьи. В Букингемском дворце подчеркивают, что главная цель — сделать финансы монархии максимально понятными и открытыми для общества.

"Наша цель — разъяснить все аспекты королевских финансов таким образом, чтобы еще больше повысить их прозрачность и доступность", — заявил пресс-секретарь дворца.

Новини.LIVE сообщали, что 8 июня 2026 года президент Украины Владимир Зеленский провёл официальную аудиенцию у короля Великобритании Чарльза III во время визита в Лондон. Во время встречи он поблагодарил британскую сторону за неизменную поддержку Украины с начала полномасштабной войны. Зеленский отметил солидарность Соединенного Королевства и поблагодарил короля и британский народ за личное внимание к ситуации в Украине.

Новини.LIVE также сообщали, что в мае 2026 года король Чарльз III заявил, что Великобритания и впредь будет оказывать непоколебимую поддержку Украине в борьбе за свободу. Он подчеркнул, что внешняя политика страны основана на защите национальных интересов и солидарности с украинским народом. Также монарх подчеркнул намерение Лондона усиливать сотрудничество с европейскими союзниками и НАТО для укрепления безопасности.

король Чарльз ІІІ Великобритания доходы
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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