Годовщина коронации Чарльза III и Камиллы: интересные подробности церемонии

Король Чарльз ІІІ и королева Камилла. Фото: REUTERS

В Великобритании и всем мире 6 мая вспоминают одно из важнейших событий новейшей истории монархии — годовщину коронации Чарльза III и королевы Камиллы. Именно в этот день в 2023 году в Лондоне состоялась торжественная церемония, которая официально закрепила восхождение Чарльза III на британский престол после смерти королевы Елизаветы II.

Коронация Чарльза III и Камиллы

Коронация стала первым подобным событием в Великобритании за последние 70 лет. На церемонию тогда прибыли мировые лидеры, представители королевских семей и тысячи гостей из разных стран. От Украины на коронацию прибыли первая леди Елена Зеленская и тогдашний премьер-министр Денис Шмыгаль. Событие также транслировали в прямом эфире для миллионов зрителей по всему миру.

В общем, посмотреть на историческое действо собралось более двух миллионов человек. Даже дождь и пасмурная погода не помешали публике присутствовать на таком событии.

Британцы и туристы на улицах Лондона. Фото: REUTERS/MAJA SMIEJKOWSKA

Во время церемонии Чарльз III принес традиционную присягу монарха и был коронован короной святого Эдварда — главной реликвией британской монархии, которая весит более двух килограммов и используется только во время коронации. Отметим, что Чарльз стал первым монархом, который публично помолился на коронации. Для него написали специальную молитву, в основу которой положен гимн "Я клянусь тебе, моя страна".

Король Чарльз III во время коронации. Фото: REUTERS/POOL

Коронация Чарльза III. Фото: REUTERS/POOL

Отдельно состоялась и коронация Камиллы, которая получила официальный статус королевы. Она стала первой королевой-консортом за много лет, чью роль официально так активно подчеркивал Букингемский дворец. Для церемонии использовали корону королевы Марии, которую специально изменили и дополнили бриллиантами из коллекции Елизаветы II.

После коронации Чарльз III и Камилла вернулись в Букингемский дворец, где вышли на балкон, чтобы поприветствовать зрителей.

Чарльз III и королева Камилла на балконе Букингемского дворца. Фото: REUTERS/HANNAH MCKAY

Несмотря на сложный период из-за сообщения об онкологическом заболевании короля в 2024 году, Чарльз III продолжает выполнять часть публичных обязанностей и представлять британскую монархию на международной арене.

Как писали Новини.LIVE, 27 апреля король Чарльз III и Камилла прибыли в США с государственным визитом. У него состоялась встреча с Дональдом Трампом.

Тогда в США впервые провели военный парад для короля Британии. Событие подчеркнуло союзнические отношения между странами. В параде приняли участие около 500 военных, которые представляли все шесть родов войск Соединенных Штатов.

Также Чарльз III выступил в Конгрессе США и призвал помочь Украине. Он также напомнил, что Великобритания взяла на себя обязательства по самому значительному и устойчивому увеличению расходов на оборону со времен холодной войны.