Чарльз и Камилла празднуют 21-ю годовщину своего брака

Королева Камилла и король Чарльз и королева Камилла. Фото: REUTERS/Toby Shepheard

Двадцать один год назад Чарльз III и Камилла официально стали мужем и женой после трех десятилетий знакомства и ожидания разрешения на брак. Их свадьба вошла в историю как нетипичное событие. Ведь на главном событии в королевской семье не присутствовала Елизавета II на росписи, да и сама церемония прошла в тесном кругу всего с 28 гостями. Камилла, кстати, на собственную свадьбу нарядилась не в белое платье с тиарой.

Новини.LIVE расскажет, как брак короля Чарльза III и королевы Камиллы вошел в историю.

История любви Чарльза и Камиллы

Их отношения до сих пор вызывают довольно неоднозначные отзывы среди поклонников королевской семьи. Кто-то до сих пор осуждает Чарльза за то, что он выбрал Камиллу вместо принцессы Дианы, а другие желают им мира и согласия. Но как бы там ни было, пара таки обручилась и уже празднует 21 годовщину.

Официальный союз нынешнего британского монарха и его жены стал результатом более тридцатилетнего знакомства.

Чтобы пара смогла узаконить свои отношения 9 апреля, им пришлось дождаться официального разрешения на повторный брак от матери жениха - королевы Елизаветы II.

Сама церемония брака прошла очень скромно в крайне закрытом формате: на гражданской церемонии присутствовали лишь 28 самых близких лиц.

Причем родители Чарльза, королева Елизавета II и принц Филипп, пропустили официальную роспись. Такое решение было обусловлено статусом Ее Величества как главы англиканской церкви, правила которой не позволяли ей присутствовать на бракосочетании людей, которые уже имели за плечами расторгнутые браки.

Впрочем, семья присоединилась к молодоженам позже. Елизавета II и принц Филипп пришли поддержать сына во время службы благодарения, которая состоялась в часовне Святого Георгия в Виндзоре, а затем посетили праздничный банкет в Виндзорском замке.

Роль свидетелей исполнили сыновья молодоженов: принц Уильям со стороны Чарльза и Том со стороны Камиллы. Среди присутствующих также были братья и сестра жениха и отец невесты майор Брюс Шанд.

Фиксировать это историческое событие доверили известному фотографу Хьюго Бернанду, которому уже давно доверяют съемки всех важных мероприятий британской монархии. Именно он впоследствии снимал свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году, а в 2023 году создавал официальные портреты по случаю коронации Чарльза.

Интересно, что невеста решила полностью отказаться от традиционного белого платья и массивной тиары, вместо этого выбрав два сдержанных образа для разных частей празднования.

Для гражданской церемонии Камилла выбрала ансамбль прямого силуэта молочно-белого цвета, состоящий из платья и пальто в тон от бренда Робинсон Валентайн. Завершала образ шляпа от ирландского дизайнера Филиппа Трейси. На дальнейшую службу она переоделась в бледно-голубое платье-пальто, украшенное золотой вышивкой того же авторства Робинсона Валентайна.

За двадцать один год совместной жизни в официальном статусе пара прошла через ряд определяющих событий: от свадеб собственных детей и рождения внуков до совместной коронации в 2023 году.

Определяющим моментом для их статуса стало публичное заявление королевы Елизаветы II незадолго до ее смерти. Тогда монархиня официально выразила поддержку сыну и его жене, сообщив о своем желании, чтобы после восшествия Чарльза на престол Камилла получила титул королевы-консорта.

Новини.LIVE отмечает, что король Чарльз III неоднократно выражал свою искреннюю поддержку украинскому народу. В частности, он публично обратился к Украине в годовщину полномасштабного вторжения России и пожелал справедливого мира.

В марте этого года Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Чарльзом III и британским премьер-министром Киром Стармером. Стороны обсуждали поддержку Украины и дальнейшие планы.