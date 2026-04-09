Чарльз і Камілла святкують 21-шу річницю свого шлюбу

Королева Камілла та король Чарльз. Фото: REUTERS/Toby Shepheard

Двадцять один рік тому Чарльз III та Камілла офіційно стали чоловіком і дружиною після трьох десятиліть знайомства та очікування дозволу на шлюб. Їхнє весілля увійшло в історію як нетипова подія. Адже на головній події в королівській родині не була присутня Єлизавета II на розписі, та і сама церемонія пройшла у тісному колі лише з 28 гостями. Камілла, до речі, на власне весілля убралася не в білу сукню з тіарою.

Новини.LIVE розповість, як шлюб короля Чарльза III та королеви Камілли увійшов в історію.

Історія кохання Чарльза та Камілли

Їхні стосунки досі викликають доволі неоднозначні відгуки серед шанувальників королівської родини. Хтось досі засуджує Чарльза за те, що він обрав Каміллу замість принцеси Діани, а інші бажають їм миру та злагоди. Та як би там не було, пара таки побралася і вже святкує 21 річницю.

Офіційний союз нинішнього британського монарха та його дружини став результатом понад тридцятирічного знайомства.

Аби пара змогла узаконити свої стосунки 9 квітня, їм довелося дочекатися офіційного дозволу на повторний шлюб від матері нареченого — королеви Єлизавети II.

Читайте також:

Сама церемонія шлюбу пройшла дуже скромно у вкрай закритому форматі: на цивільній церемонії були присутні лише 28 найближчих осіб.

Причому батьки Чарльза, королева Єлизавета II та принц Філіп, пропустили офіційний розпис. Таке рішення було зумовлене статусом Її Величності як очільниці англіканської церкви, правила якої не дозволяли їй бути присутньою на одруженні людей, що вже мали за плечима розірвані шлюби.

Утім, родина приєдналася до молодят пізніше. Єлизавета II та принц Філіп прийшли підтримати сина під час служби подяки, яка відбулася в каплиці Святого Георгія у Віндзорі, а згодом відвідали святковий банкет у Віндзорському замку.

Роль свідків виконали сини молодят: принц Вільям з боку Чарльза та Том з боку Камілли. Серед присутніх також були брати і сестра нареченого та батько нареченої майор Брюс Шанд.

Фіксувати цю історичну подію довірили відомому фотографу Г'юго Бернанду, якому вже давно довіряють зйомки усіх важливих заходів британської монархії. Саме він згодом знімав весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон у 2011 році, а у 2023 році створював офіційні портрети з нагоди коронації Чарльза.

Цікаво, що наречена вирішила повністю відмовитися від традиційної білої сукні та масивної тіари, натомість обравши два стримані образи для різних частин святкування.

Для цивільної церемонії Камілла обрала ансамбль прямого силуету молочно-білого кольору, що складався із сукні та пальта в тон від бренду Робінсон Валентайн. Завершував образ капелюх від ірландського дизайнера Філіпа Трейсі. На подальшу службу вона переодягнулася у блідо-блакитну сукню-пальто, прикрашену золотою вишивкою того ж авторства Робінсона Валентайна.

За двадцять один рік спільного життя в офіційному статусі пара пройшла через низку визначальних подій: від весіль власних дітей і народження онуків до спільної коронації у 2023 році.

Визначальним моментом для їхнього статусу стала публічна заява королеви Єлизавети II незадовго до її смерті. Тоді монархиня офіційно висловила підтримку синові та його дружині, повідомивши про своє бажання, щоб після сходження Чарльза на престол Камілла отримала титул королеви-консорта.

Новини.LIVE зазначає, що король Чарльз III неодноразово висловлював свою щиру підтримку українську народові. Зокрема, він публічно звернувся до України у річницю повномасштабного вторгнення Росії та побажав справедливого миру.

У березні цьогоріч Президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III та британським прем'єр-міністром Кіром Стармером. Сторони обговорювали підтримку України та подальші плани.