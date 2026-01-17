Король Великої Британії Чарльз III. Фото: Reuters

Король Великої Британії Чарльз III звернувся до українців з нагоди річниці підписання угоди про сторічне партнерство між Україною та Британією. Також він нагадав, що минає майже чотири роки від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Відповідний допис з'явився на сторінці королівської родини у соцмережі X.

Король Чарльз ІІІ звернувся до українців

У своєму зверненні Чарльз III разом із королевою Каміллою висловили підтримку українському народу. Вони зазначили, що тримають усіх українців у своїх думках і молитвах. А також наголосили, що надіються на досягнення справедливого і міцного миру.

"Напередодні четвертих роковин повномасштабного вторгнення у вашу улюблену країну — часу великої скорботи, як я знаю, для багатьох родин в Україні та в усьому світі — ми з дружиною продовжуємо пам’ятати про вас у наших щирих думках і молитвах", — йдеться у зверненні.

Водночас король також висловив сподівання, що Україна, перш за все, зможе досягти справедливого і тривалого миру, який гарантуватиме її безпеку, суверенітет і процвітання так, як цього заслуговують українці.

Крім того, король наголосив, що стійкість України в умовах війни є прикладом для всього світу. За його словами, доблесна сила українців перед обличчям надзвичайно важких випробувань і страждань заслуговує на глибоку повагу.

"Мене постійно вражає неймовірна хоробрість, мужність і стійкість, які демонструє український народ", — зазначив король.

Скриншот повідомлення королівської родини/X

Нагадаємо, що у жовтні 2025 року президент України Володимир Зеленський зустрівся із королем Великої Британії Чарльзом ІІІ у Віндзорському замку.

Згодом Зеленський заявив, що король Великої Британії Чарльз ІІІ відіграв важливу роль у позитивній позиції Дональда Трампа щодо підтримки України.