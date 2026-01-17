Видео
Главная Новости дня Король Чарльз ІІІ обратился к Украине — что сказал

Король Чарльз ІІІ обратился к Украине — что сказал

Дата публикации 17 января 2026 09:11
Король Чарльз ІІІ обратился к украинцам
Король Великобритании Чарльз III Король Великобритании Чарльз III. Фото: Reuters

Король Великобритании Чарльз III обратился к украинцам по случаю годовщины подписания соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Британией. Также он напомнил, что проходит почти четыре года с начала полномасштабного вторжения России.

Соответствующее сообщение появилось на странице королевской семьи в соцсети X.

Король Чарльз III обратился к украинцам

В своем обращении Чарльз III вместе с королевой Камиллой выразили поддержку украинскому народу. Они отметили, что держат всех украинцев в своих мыслях и молитвах. А также отметили, что надеются на достижение справедливого и прочного мира.

"Накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения в вашу любимую страну — времени большой скорби, как я знаю, для многих семей в Украине и во всем мире — мы с женой продолжаем помнить о вас в наших искренних мыслях и молитвах", — говорится в обращении.

В то же время король также выразил надежду, что Украина, прежде всего, сможет достичь справедливого и длительного мира, который будет гарантировать ее безопасность, суверенитет и процветание так, как этого заслуживают украинцы.

Кроме того, король подчеркнул, что стойкость Украины в условиях войны является примером для всего мира. По его словам, доблестная сила украинцев перед лицом чрезвычайно тяжелых испытаний и страданий заслуживает глубокого уважения.

"Меня постоянно поражает невероятная храбрость, мужество и стойкость, которые демонстрирует украинский народ", — отметил король.

Король Чарльз III звернувся до України
Скриншот сообщения королевской семьи/X

Напомним, что в октябре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III в Виндзорском замке.

Впоследствии Зеленский заявил, что король Великобритании Чарльз III сыграл важную роль в положительной позиции Дональда Трампа по поддержке Украины.

