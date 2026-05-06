Головна Новини дня Річниця коронації Чарльза ІІІ та Камілли: найцікавіші подробиці церемонії

Дата публікації: 6 травня 2026 08:03
Король Чарльз ІІІ та королева Камілла. Фото: REUTERS

У Великій Британії та всьому світі 6 травня згадують одну з найважливіших подій новітньої історії монархії — річницю коронації Чарльза ІІІ та королеви Камілли. Саме цього дня у 2023 році в Лондоні відбулася урочиста церемонія, яка офіційно закріпила сходження Чарльза III на британський престол після смерті королеви Єлизавети II.

Як проходила коронація — читайте в матеріалі Новини.LIVE

Коронація Чарльза ІІІ та Камілли

Коронація стала першою подібною подією у Великій Британії за останні 70 років. На церемонію тоді прибули світові лідери, представники королівських родин та тисячі гостей з різних країн. Від України на коронацію прибули перша леді Олена Зеленська та тодішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Подію також транслювали у прямому ефірі для мільйонів глядачів по всьому світу.

Загалом, подивитися на історичне дійство зібралося понад два мільйони людей. Навіть дощ та похмура погода не завадили публіці бути присутніми на такій події. 

Британці та туристи на вулицях Лондона. Фото: REUTERS/MAJA SMIEJKOWSKA

Під час церемонії Чарльз III склав традиційну присягу монарха та був коронований короною святого Едварда — головною реліквією британської монархії, яка важить понад два кілограми та використовується лише під час коронації. Зазначимо, що Чарльз став першим монархом, який привселюдно помолився на коронації. Для нього написали спеціальну молитву, в основу якої покладений гімн "Я клянуся тобі, моя країно".

Король Чарльз III під час коронації. Фото: REUTERS/POOL
Коронація Чарльза III. Фото: REUTERS/POOL

Окремо відбулася і коронація Камілли, яка отримала офіційний статус королеви. Вона стала першою королевою-консортом за багато років, чию роль офіційно так активно підкреслював Букінгемський палац. Для церемонії використали корону королеви Марії, яку спеціально змінили та доповнили діамантами з колекції Єлизавети II.

Після коронації Чарльз ІІІ та Камілла повернулися до Букінгемського палацу, де вийшли на балкон, аби привітати глядачів. 

Коронація Чарльза ІІІ 6 травня 2023 року
Чарльз III та королева Камілла на балконі Букінгемського палацу. Фото: REUTERS/HANNAH MCKAY

Попри складний період через повідомлення про онкологічне захворювання короля у 2024 році, Чарльз III продовжує виконувати частину публічних обов’язків та представляти британську монархію на міжнародній арені.

Як писали Новини.LIVE, 27 квітня король Чарльз III та Камілла прибули до США з державним візитом. У нього відбулася зустріч з Дональдом Трампом. 

Тоді у США вперше провели військовий парад для короля Британії. Подія підкреслила союзницькі відносини між країнами. У параді взяли участь близько 500 військових, які представляли всі шість родів військ Сполучених Штатів.

Також Чарльз III виступив у Конгресі США і закликав допомогти Україні. Він також нагадав, що Велика Британія взяла на себе зобов'язання щодо найзначнішого і найстійкішого збільшення витрат на оборону з часів холодної війни. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
