В Чёрном море российский самолёт исчез с экранов радаров после подачи сигнала бедствия

Самолет в небе. Фото иллюстративное: lot.com

В среду, 17 июня, российский самолет Smartavia в небе над Черным морем подал сигнал бедствия. На борту воздушного судна находилось почти две сотни пассажиров. Самолет внезапно исчез с радаров, но впоследствии снова появился.

Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает Новини.LIVE.

Что произошло с российским самолетом

Российские Telegram-каналы сообщают, что Boeing 737-800, который летел из Сочи в Архангельск, объявил аварийный код 7 700. Это произошло примерно через час после взлета самолета. Борт временно исчез с радаров. Впоследствии он снова появился на радарах, а еще через некоторое время совершил экстренную посадку в Сочи. На борту самолета находились около 189 пассажиров. Официальных комментариев по поводу инцидента пока нет.

Самолет на радарах. Фото: flightradar24.com

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на источники РБК-Украины сообщал, что в Хмельницкой области разбился военный самолет. Инцидент произошел вблизи Шепетовки. Местные жители сначала услышали звук самолета, а затем — громкий взрыв.

Также Новини.LIVE со ссылкой на The Telegraph сообщал, что 21 мая самолет британских военно-воздушных сил подвергся кибератаке возле границы с РФ. На борту находилась британская делегация, возвращавшаяся из Эстонии в родную страну, в частности министр обороны Великобритании Джон Хили. Из-за отсутствия подключения к интернету у пассажиров перестали работать смартфоны и ноутбуки.