Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Черном море самолёт РФ подал сигнал бедствия и исчез с экранов радаров

В Черном море самолёт РФ подал сигнал бедствия и исчез с экранов радаров

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 23:37
В Чёрном море российский самолёт исчез с экранов радаров после подачи сигнала бедствия
Самолет в небе. Фото иллюстративное: lot.com

В среду, 17 июня, российский самолет Smartavia в небе над Черным морем подал сигнал бедствия. На борту воздушного судна находилось почти две сотни пассажиров. Самолет внезапно исчез с радаров, но впоследствии снова появился.

Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает Новини.LIVE.

Что произошло с российским самолетом

Российские Telegram-каналы сообщают, что Boeing 737-800, который летел из Сочи в Архангельск, объявил аварийный код 7 700. Это произошло примерно через час после взлета самолета. Борт временно исчез с радаров. Впоследствии он снова появился на радарах, а еще через некоторое время совершил экстренную посадку в Сочи. На борту самолета находились около 189 пассажиров. Официальных комментариев по поводу инцидента пока нет.

Самолет Boing 737-800 на радарах
Самолет на радарах. Фото: flightradar24.com

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на источники РБК-Украины сообщал, что в Хмельницкой области разбился военный самолет. Инцидент произошел вблизи Шепетовки. Местные жители сначала услышали звук самолета, а затем — громкий взрыв.

Также Новини.LIVE со ссылкой на The Telegraph сообщал, что 21 мая самолет британских военно-воздушных сил подвергся кибератаке возле границы с РФ. На борту находилась британская делегация, возвращавшаяся из Эстонии в родную страну, в частности министр обороны Великобритании Джон Хили. Из-за отсутствия подключения к интернету у пассажиров перестали работать смартфоны и ноутбуки.

Читайте также:
самолет самолеты Россия
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации