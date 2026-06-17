В Чёрном море российский самолёт исчез с экранов радаров после подачи сигнала бедствия

В Черном море самолёт РФ подал сигнал бедствия и исчез с экранов радаров
В среду, 17 июня, российский самолет Smartavia в небе над Черным морем подал сигнал бедствия. На борту воздушного судна находилось почти две сотни пассажиров. Самолет внезапно исчез с радаров, но впоследствии снова появился.
Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает Новини.LIVE.
Что произошло с российским самолетом
Российские Telegram-каналы сообщают, что Boeing 737-800, который летел из Сочи в Архангельск, объявил аварийный код 7 700. Это произошло примерно через час после взлета самолета. Борт временно исчез с радаров. Впоследствии он снова появился на радарах, а еще через некоторое время совершил экстренную посадку в Сочи. На борту самолета находились около 189 пассажиров. Официальных комментариев по поводу инцидента пока нет.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на источники РБК-Украины сообщал, что в Хмельницкой области разбился военный самолет. Инцидент произошел вблизи Шепетовки. Местные жители сначала услышали звук самолета, а затем — громкий взрыв.
Также Новини.LIVE со ссылкой на The Telegraph сообщал, что 21 мая самолет британских военно-воздушных сил подвергся кибератаке возле границы с РФ. На борту находилась британская делегация, возвращавшаяся из Эстонии в родную страну, в частности министр обороны Великобритании Джон Хили. Из-за отсутствия подключения к интернету у пассажиров перестали работать смартфоны и ноутбуки.