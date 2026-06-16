В Хмельницкой области произошла авиакатастрофа: самолет упал в поле

Разбившийся самолет, иллюстративное фото. Фото: социальные сети

В Хмельницкой области разбился военный самолет. Информация об инциденте в настоящее время уточняется.

Об этом сообщают источники РБК-Украина, передает Новини.LIVE.

Что известно о крушении военного самолета в Хмельницкой области

В сети распространяются сообщения о том, что, вероятно, речь идет об истребителе МиГ-29, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

По информации Telegram-каналов, инцидент произошёл вблизи Шепетовки в Хмельницкой области. Местные жители сначала слышали звук самолёта, а затем — громкий взрыв. В сети также появилось видео, предположительно снятое на месте падения.

Разбившийся самолет в Хмельницкой области. Фото: скриншот из видео

Новини.LIVE сообщали, что в селе Терлевка Летичевской территориальной общины Хмельницкого района мужчина, лишенный права управления транспортными средствами, открыл огонь по полицейским. В результате перестрелки погиб один сотрудник правоохранительных органов. В настоящее время полиция устанавливает местонахождение нападавшего.

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