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Главная Новости дня В Хмельницкой области произошла авиакатастрофа: разбился военный самолет

В Хмельницкой области произошла авиакатастрофа: разбился военный самолет

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 19:57
В Хмельницкой области произошла авиакатастрофа: самолет упал в поле
Разбившийся самолет, иллюстративное фото. Фото: социальные сети

В Хмельницкой области разбился военный самолет. Информация об инциденте в настоящее время уточняется.

Об этом сообщают источники РБК-Украина, передает Новини.LIVE.

Что известно о крушении военного самолета в Хмельницкой области

В сети распространяются сообщения о том, что, вероятно, речь идет об истребителе МиГ-29, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

По информации Telegram-каналов, инцидент произошёл вблизи Шепетовки в Хмельницкой области. Местные жители сначала слышали звук самолёта, а затем — громкий взрыв. В сети также появилось видео, предположительно снятое на месте падения.

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Разбившийся самолет в Хмельницкой области. Фото: скриншот из видео

Новини.LIVE сообщали, что в селе Терлевка Летичевской территориальной общины Хмельницкого района мужчина, лишенный права управления транспортными средствами, открыл огонь по полицейским. В результате перестрелки погиб один сотрудник правоохранительных органов. В настоящее время полиция устанавливает местонахождение нападавшего.

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Новини.LIVE сообщали, что в Хмельницкой области водитель без водительского удостоверения убил полицейского. Правоохранители остановили автомобиль для проверки документов, однако мужчина открыл огонь. Нападавший был ликвидирован.

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Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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