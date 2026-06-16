Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На Хмельниччині сталася авіакатастрофа: впав військовий літак

На Хмельниччині сталася авіакатастрофа: впав військовий літак

Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 19:57
На Хмельниччині сталася авіакатастрофа: літак впав у полі
Розбитий літак, фото ілюстративне. Фото: соцмережі

На Хмельниччині розбився військовий літак. Інформація про інцидент наразі уточнюється.

Про повідомляють джерела РБК-Україна, передає Новини.LIVE.

Що відомо про падіння військового літака на Хмельниччині

У мережі поширюються повідомлення, що ймовірно йдеться про винищувач МіГ-29, однак офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

За інформацією Telegram-каналів, інцидент стався поблизу Шепетівки на Хмельниччині. Місцеві жителі спершу чули звук літака, а згодом — гучний вибух. У мережі також з’явилося відео, яке, ймовірно, зняте на місці падіння.

На Хмельниччині сталася авіакатастрофа: впав військовий літак - фото 1
Розбитий літак на Хмельниччині. Фото: скріншот з відео

Новини.LIVE інформували, що у селі Терлівка Летичівської територіальної громади Хмельницького району, чоловік, який був позбавлений права керування транспортними засобами, відкрив вогонь по поліцейських. Унаслідок стрілянини загинув один правоохоронець. Наразі поліція встановлює місцезнаходження нападника.

Читайте також:

Новини.LIVE повідомляли, що у Хмельницькій області водій без водійського посвідчення вбив поліцейського. Правоохоронці зупинили автівку для перевірки документів, однак чоловік розпочав стрілянину. Нападника ліквідували.

літак Хмельницька область катастрофа
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації