На Хмельниччині сталася авіакатастрофа: літак впав у полі

Розбитий літак, фото ілюстративне. Фото: соцмережі

На Хмельниччині розбився військовий літак. Інформація про інцидент наразі уточнюється.

Про повідомляють джерела РБК-Україна, передає Новини.LIVE.

Що відомо про падіння військового літака на Хмельниччині

У мережі поширюються повідомлення, що ймовірно йдеться про винищувач МіГ-29, однак офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

За інформацією Telegram-каналів, інцидент стався поблизу Шепетівки на Хмельниччині. Місцеві жителі спершу чули звук літака, а згодом — гучний вибух. У мережі також з’явилося відео, яке, ймовірно, зняте на місці падіння.

Розбитий літак на Хмельниччині. Фото: скріншот з відео

Новини.LIVE інформували, що у селі Терлівка Летичівської територіальної громади Хмельницького району, чоловік, який був позбавлений права керування транспортними засобами, відкрив вогонь по поліцейських. Унаслідок стрілянини загинув один правоохоронець. Наразі поліція встановлює місцезнаходження нападника.

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