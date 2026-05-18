Главная Новости дня Федоров: антидроновую защиту дорог строят со скоростью 8,5 км ежедневно

Дата публикации 18 мая 2026 19:27
Михаил Федоров. Фото: Facebook

В Украине существенно ускорили строительство антидроновой защиты для логистических маршрутов в прифронтовых регионах. Сейчас уже защищено более 1 170 километров дорог. Защиту строят со скоростью 8,5 км в сутки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на министра обороны Михаила Федорова.

Строительство антидроновой защиты в Украине

Федоров рассказал, что российские войска активно используют FPV-дроны для атак на транспорт и пути снабжения вблизи линии фронта. В ответ Государственная специальная служба транспорта по поручению Минобороны масштабирует систему антидроновой защиты на ключевых маршрутах.

"Такие решения обеспечивают устойчивую логистику, быструю поставку ресурсов и безопасную эвакуацию раненых даже под огневым воздействием врага", — подчеркнул министр.

Он отметил, что за последние месяцы темпы строительства антидроновой защиты удалось увеличить более чем вдвое. Если в 2025 году обустраивали около 4 километров в сутки, то сейчас этот показатель вырос до 8,5 километра ежедневно.

Только в течение февраля — апреля в Украине обустроили 430 километров антидроновой защиты и восстановили еще 106 километров дорог. В целом защитой уже охвачено более 1 170 километров логистических маршрутов.

Отдельно продолжаются работы по восстановлению дорог в пяти прифронтовых областях. Уже восстановлено более 60 километров дорог, а также завершены три участка на Запорожском и Харьковском направлениях.

Федоров подчеркнул, что в условиях современной войны именно логистика является одним из ключевых факторов устойчивости фронта, а защищенные маршруты помогают спасать жизни военных и гражданских.

Как писали Новини.LIVE, ранее Михаил Федоров сообщал, что в Украине создали первую управляемую авиабомбу. Разработки длились 17 месяцев, а отечественные пилоты уже отрабатывают боевые сценарии.

Также мы сообщали, что в бою испытали украинскую ИИ-турель для перехвата БпЛА. Технология способна автоматически обнаруживать и уничтожать даже БпЛА на оптоволокне, которые не поддаются воздействию РЭБ.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
