Федоров: антидроновий захист доріг будують зі швидкістю 8,5 км щодня

Михайло Федоров.

В Україні суттєво прискорили будівництво антидронового захисту для логістичних маршрутів у прифронтових регіонах. Наразі вже захищено понад 1 170 кілометрів доріг. Захист будують зі швидкістю 8,5 км на добу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на міністра оборони Михайла Федорова.

Будівництво антидроновгого захисту в Україні

Федоров розповів, що російські війська активно використовують FPV-дрони для атак на транспорт та шляхи постачання поблизу лінії фронту. У відповідь Державна спеціальна служба транспорту за дорученням Міноборони масштабує систему антидронового захисту на ключових маршрутах.

"Такі рішення забезпечують стійку логістику, швидке постачання ресурсів і безпечну евакуацію поранених навіть під вогневим впливом ворога", — наголосив міністр.

Він зазначив, що за останні місяці темпи будівництва антидронового захисту вдалося збільшити більш ніж удвічі. Якщо у 2025 році облаштовували близько 4 кілометрів на добу, то зараз цей показник зріс до 8,5 кілометра щодня.

Лише протягом лютого — квітня в Україні облаштували 430 кілометрів антидронового захисту та відновили ще 106 кілометрів доріг. Загалом захистом уже охоплено понад 1 170 кілометрів логістичних маршрутів.

Окремо тривають роботи з відновлення доріг у п'яти прифронтових областях. Уже відновлено понад 60 кілометрів шляхів, а також завершено три ділянки на Запорізькому та Харківському напрямках.

Федоров підкреслив, що в умовах сучасної війни саме логістика є одним із ключових факторів стійкості фронту, а захищені маршрути допомагають рятувати життя військових і цивільних.

