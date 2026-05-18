Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Федоров: антидроновий захист доріг будують зі швидкістю 8,5 км щодня

Федоров: антидроновий захист доріг будують зі швидкістю 8,5 км щодня

Ua ru
Дата публікації: 18 травня 2026 19:27
Федоров: антидроновий захист доріг будують зі швидкістю 8,5 км щодня
Михайло Федоров. Фото: Facebook

В Україні суттєво прискорили будівництво антидронового захисту для логістичних маршрутів у прифронтових регіонах. Наразі вже захищено понад 1 170 кілометрів доріг. Захист будують зі швидкістю 8,5 км на добу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на міністра оборони Михайла Федорова. 

Будівництво антидроновгого захисту в Україні

Федоров розповів, що російські війська активно використовують FPV-дрони для атак на транспорт та шляхи постачання поблизу лінії фронту. У відповідь Державна спеціальна служба транспорту за дорученням Міноборони масштабує систему антидронового захисту на ключових маршрутах.

"Такі рішення забезпечують стійку логістику, швидке постачання ресурсів і безпечну евакуацію поранених навіть під вогневим впливом ворога", — наголосив міністр.

Він зазначив, що за останні місяці темпи будівництва антидронового захисту вдалося збільшити більш ніж удвічі. Якщо у 2025 році облаштовували близько 4 кілометрів на добу, то зараз цей показник зріс до 8,5 кілометра щодня.

Читайте також:

Лише протягом лютого — квітня в Україні облаштували 430 кілометрів антидронового захисту та відновили ще 106 кілометрів доріг. Загалом захистом уже охоплено понад 1 170 кілометрів логістичних маршрутів.

Окремо тривають роботи з відновлення доріг у п'яти прифронтових областях. Уже відновлено понад 60 кілометрів шляхів, а також завершено три ділянки на Запорізькому та Харківському напрямках.

Федоров підкреслив, що в умовах сучасної війни саме логістика є одним із ключових факторів стійкості фронту, а захищені маршрути допомагають рятувати життя військових і цивільних.

Як писали Новини.LIVE, раніше Михайло Федоров повідомляв, що в Україні створили першу керовану авіабомбу. Розробки тривали 17 місяців, а вітчизняні пілоти вже відпрацьовують бойові сценарії. 

Також ми повідомляли, що в бою випробували українську ШІ-турель для перехоплення БпЛА. Технологія здатна автоматично виявляти та знищувати навіть БпЛА на оптоволокні, які не піддаються впливу РЕБ.

Михайло Федоров дороги дрони захист
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації